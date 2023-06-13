Ученые из Нидерландов разгадали загадку бровей 2 13.06.2023, 10:58

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Как оказалось, национальность не влияет на их толщину.

Исследователи выделили ряд генов, отвечающих за форму и ширину бровей. Выяснилось, что некоторые из них являются общими для жителей разных уголков мира, пишет сайт Science Alert.

Исследование проводилось среди 9 948 человек, проживающих в Европе, Великобритании, США и Австралии.

Исследователи выявили три ранее неизвестных гена, связанных с толщиной бровей у лиц европейского происхождения: SOX11, MRPS22 и SLC39A12.

Они также идентифицировали два других гена, которые были обнаружены в ходе прошлых исследований бровей у неевропейцев: SOX2 и FOXD1.

Между тем, два других гена, обнаруженные у неевропейцев, EDAR и FOXL2, у европейцев тоже встречались, но на форму бровей не влияли.

«Показав, что вариации бровей определяются как общими, так и различными генетическими факторами среди континентальных популяций, наши результаты подчеркивают необходимость изучения популяций разных предков для раскрытия генетической основы человеческих черт, включая, помимо прочего, внешний вид», — пишут авторы исследования.

Известно, что толщина бровей человека является наследуемым признаком, но ранее ученые не знали, какие конкретно гены влияют на эту черту у представителей разных национальностей.

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