В российском правительстве признали раскол элиты 13.06.2023, 10:58

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Об этом заявил первый вице-премьер РФ.

В российской элите нет единства на фоне войны в Украине, поскольку не все понимают смысл происходящих изменений в стране, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Все в одном направлении смотреть не могут. Этого никогда не было и не будет. Особенно для нашей страны. Наша страна всегда характеризовалась значительными ценностными расколами, в период реформ это всегда обостряется», — сказал Белоусов в интервью РБК.

Он напомнил, что после революции 1917 года на два лагеря поделился даже офицерский корпус — 50% стали за красных, а 50% — за белых. «И это же произошло в 1990-е годы, когда у нас общество раскололось достаточно сильно. Всех пытаться подогнать под одну гребенку и заставить идти куда-то — довольно сложно, невозможно и контрпродуктивно», — признал Белоусов.

По его мнению, несмотря на раскол, в стране должно быть «ядро», которое будет порождать смыслы. «Элита по определению — это служение. [Назревшие изменения элита] понимает. Просто весь вопрос: изменения в каком масштабе? <…> Это касается моего дохода, моего благосостояния, моей собственности, моей семьи или это касается моей страны? <…> Или даже — это касается всего человечества?» — пояснил вице-премьер.

Затянувшаяся война в Украине, идущая 16-й месяц, подорвала веру российской элиты в президента РФ Владимира Путина, писал Bloomberg со ссылкой на семь осведомленных источников. Чувство неуверенности у представителей элиты усиливают атаки беспилотников по Москве, а также распространение боевых действий на Белгородскую область.

Сомневаться в перспективах России в войне начали даже те, кто поддерживает вторжение в Украину и выступает за усиление военного противостояния. Двое собеседников Bloomberg назвали наиболее благоприятной перспективой переговоры с Киевом в конце года, которые заморозят конфликт и позволят Путину объявить о победе, оставив за Москвой часть оккупированных территорий.

«Элита в тупике: они боятся стать козлами отпущения за бессмысленную войну», — отметил политолог Кирилл Рогов. «Никто не видит света в конце тоннеля. <...> Лучшее, на что они надеются — это то, что Россия проиграет без унижения», — подтвердила бывшая советница Центробанка Александра Прокопенко.

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