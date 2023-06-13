Как выглядела лукашенковская делегация после беспрецедентного решения МОТ 4 13.06.2023, 11:02

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Красноречивый фотофакт.

В Международной организации труда поддержали резолюцию по Беларуси. Представители режима Александра Лукашенко тщетно пытались доказать участникам 111-й Международной конференции труда МОТ в Женеве, что «настоящие» профсоюзные деятели остаются на свободе.

Теперь режим Лукашенко ждут жесткие экономические санкции.

Telegram-канал «Ник и Майк» обратил внимание на то, как выглядела лукашенковская делегация после беспрецедентного решения МОТ.

«Ваши лица, когда с одной стороны 33 статья устава МОТ, а с другой — недовольный синепалый хозяин.

Читаем мысли на озадаченных лицах:

— Эх, где Ярошук (председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук, который выступал против применения 33 параграфа МОТ в отношении белорусского режима — прим.)?

— Уволят теперь, и профсоюз не заступится.

— Политическое убежище дадут?» — иронизирует Telegram-канал.

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