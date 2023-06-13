Банк Revolut ужесточил требования к документам белорусов 1 13.06.2023, 11:12

Операции по счетам и картам ограничены.

Банк Revolut, зарегистрированный в Литве, начал ограничивать операции по счетам и картам белорусов и россиян, если те вовремя не подтвердили свое право на проживание в ЕС, пишет «Медуза» со ссылкой на Forbes.

Четверо собеседников издания Forbes, живущих во Франции и Латвии, подтвердили, что столкнулись с ограничениями.

Представитель Revolut Пэдди Кроули сообщил изданию, что банк ужесточил формальные требования к гражданам Беларуси и России из-за ограничений, введенных ЕС в отношении выходцев из этих стран.

По его словам, клиенты из Беларуси и РФ должны указать продленный вид на жительство или рабочую визу, которые позволяют им оставаться в ЕС более 180 дней. Ограничения касаются именно россиян и белорусов и действуют на всей территории присутствия банка, отметил Кроули.

Как отмечает Forbes, банк Revolut — это один из немногих банков, готовых открыть счет в евро по паспорту Беларуси или России и долгосрочной визе типа D сроком от 180 дней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».