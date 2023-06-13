Си «прокачивает» сценарий России без Путина Орест Сохар

13.06.2023, 11:14

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фото: getty images

Пекин определился с собственным преемником.

Глава коммунистического Китая Си Цзиньпин откровенно ухаживает за российским премьером Михаилом Мишустином. Формально президент КНР уже благословил на следующий срок Владимира Владимировича, но события на российско-украинском фронте заставляют его готовить запасной парашют для удержания контроля над Кремлем.

В течение последних нескольких месяцев Си и Мишустин уже виделись дважды, и каждый раз китайский лидер пренебрегал собственным протоколом, уделяя слишком много персонального внимания главе путинского правительства.

Впервые их индивидуальная встреча проходила во время визита китайского руководителя в Москву. В стране, где даже мухи взлетают и садятся по согласованию с Кремлем, встречаться с формальным главой Кабинета министров, казалось бы, бесполезно терять время. Но, несмотря на это, Си нашел время на тотемное животное ордынского государства – «мишутку». И после этого даже позвал его в КНР.

Вопреки традициям, в Китае Си также лично «кружил» тотемного премьера, говорящего только об одном: Мишустину Поднебесная уделяет особое, отнюдь не премьерского уровня, уважение. Мировые медиа предполагают, что речь идет о формировании так называемого запасного (вack up) плана для Московии, который может потребоваться Пекину гораздо раньше, чем ожидалось.

«План на случай непредвиденных обстоятельств» – это так красиво западные и восточные медиа, описывающие отстранение от власти фюрера. Ведущие издания мира уже начали дискуссию о том, как быстро бункерный дед может вылететь из Кремля. Вот, например, Insider описывает два сценария лузерства:

Россию переполняют слухи о военном перевороте, – в случае провала украинской кампании.

Еще одна триггерная точка будущего Кремля – состояние здоровья Путина.

«На фоне слухов о болезни российского президента или ожидании государственного переворота Си стремится наладить более тесные отношения с потенциальными преемниками российского президента», – констатирует Insider. Правда, ни это издание, ни другие не объясняют, почему всевидящий глаз Пекина избрал именно Мишустина, а не какого-нибудь, скажем, ФСБ-шного генерала.

Шашни Мишустина с китайским лидером не прошли мимо бункерного. Он, как ребенок, нахмурился на своего премьера.

Мишустин не только дважды предательски скупался в лучах славы, но и провалил свое домашнее задание — не получил четкого согласия Китая на газопровод из Сибири в Китай. Этот проект являлся большой надеждой фюрера и мог бы компенсировать резкое падение газовых доходов. Си, блокируя строительство газопровода, просто играет с Путиным, чтобы подчеркнуть зависимость России от Китая. В конце концов, китайский лидер благословит этот проект, но только когда опустит цену до идеального для себя равной.

Хозяин Кремля просигнализировал на весь мир о своем недовольстве ситуацией: после китайского вояжа премьера перестали звать на Совбез.

Путин готовит собственных наследников на условный 2031 год, это дети разных патрушевых, ивановых и других членов Совбеза РФ. Но Си показательно не подыгрывает кремлевским сценариям, предпочитая собственное, то есть – альтернативное.

В мутном мире российско-китайских отношений очень трудно выловить достоверную информацию о подлинных намерениях лидеров этих стран, поэтому разнообразные тонкие сигналы и непрогнозируемая информация дает основания аналитикам выстраивать схематические тренды развития событий. Согласно им, в случае УПРАВЛЯЕМОГО (хочу отметить это слово) транзита власти у любимого тотемного животного орков – «Мишутки» – есть «блатные» преимущества перед симпатиками бункерного.

Вот только сомневаюсь, что следующая передача власти будет управляемой.

Орест Сохар, t.me

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