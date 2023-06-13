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В Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар на Витебском проспекте

  • 13.06.2023, 11:22
  • 1,964
В Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар на Витебском проспекте

Горит производство.

В Санкт-Петербурге (Россия) утром 13 июня вспыхнул мощный пожар в производственном здании на Витебском проспекте, в районе метро «Купчино». Над местом возгорания поднялась стена дыма, передает obozrevatel.com.

Как сообщают российские СМИ, к тушению огня МЧС РФ привлекло 8 единиц техники и 40 человек личного состава. Информации о пострадавших нет.

Экстренные службы уже работают на месте происшествия и ликвидируют огонь.

Площадь возгорания уточняется.

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