ВСУ опрокинули российские войска на флангах под Бахмутом

ВСУ опрокинули российские войска на флангах под Бахмутом1
- 13.06.2023, 11:33
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Генерал Сырский показал, как происходит наступление.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал продвижение украинских войск на Бахмутском направлении и потери россиян.
«Силы обороны продолжают оборонную операцию на Бахмутском направлении. Наши воины продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах», - говорится в сообщении.
Он также напомнил о сообщении Минобороны Великобритании о том, что Россия теряла по солдату за каждые 48 см территорий в Бахмуте.