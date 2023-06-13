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ВСУ опрокинули российские войска на флангах под Бахмутом

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  • 13.06.2023, 11:33
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ВСУ опрокинули российские войска на флангах под Бахмутом
Александр Сырский
фото: РБК-Украина

Генерал Сырский показал, как происходит наступление.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал продвижение украинских войск на Бахмутском направлении и потери россиян.

«Силы обороны продолжают оборонную операцию на Бахмутском направлении. Наши воины продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах», - говорится в сообщении.

Он также напомнил о сообщении Минобороны Великобритании о том, что Россия теряла по солдату за каждые 48 см территорий в Бахмуте.

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