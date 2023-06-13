«На мой BMW упал строительный забор — но страховка, похоже, не светит» 4 13.06.2023, 11:52

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Минчанка попала в странную историю.

В неприятной ситуации оказалась жительница Минска Наталья. По ее словам, во время движения по ул. Тухачевского на ее BMW упало металлическое ограждение. Оно там было установлено на время ремонта реконструкции теплосетей. Автомобиль получил вмятину и глубокие царапины на трех элементах. Минчанка предполагает, что получить компенсацию будет нелегко, пишет onliner.by.

«14 метров забора стояло на нескольких ножках, — подчеркивает собеседница. — Буквально три ножки на семь пролетов. Это было зафиксировано на видео. Мы вызвали ГАИ, подошел и прораб из организации, проводящей ремонт. С его слов, забор лежал на дороге, а мы к нему подъехали на уже поцарапанной машине. То есть якобы нам нужно доказать, что забор упал на наш автомобиль».

«У инспектора не возникло сомнений, что автомобиль был поврежден упавшим ограждением, был составлен протокол, нами получена справка. Дальше мы занялись страховкой. У нас — «автогражданка», а вот каско не оформлено. В компании заметили, что инцидент не является страховым случаем и порекомендовали обратиться в организацию, проводившую ремонт, для уточнения: застрахована ли их ответственность? Как выяснилось, страховка у строителей отсутствует и возмещение ущерба мы можем получить только через суд. Стало понятно, что компенсацию причиненного вреда придется отвоевывать».

Действительно, по «автогражданке» этот случай не считается страховым (так же как, например, и наезд на глубокую яму с повреждением колеса). Если застрахована ответственность дорожников, тогда платы на ремонт должна возместить их страховая. В случае, описанном минчанкой, вернуть плату можно через суд. Исходя из описанных нами ранее подобных случаев, при наличии справки от ГАИ, проблем с получением возмещения от организации возникнуть не должно. Обычно суд при таких инцидентах становится на сторону автомобилиста. Хотя, безусловно, на решение конфликта уходит немало времени.

С редакцией связалась Виктория, чья семья оказалась в подобной ситуации, но выплат пока не дождалась — из-за ликвидации компании: «На парковке проходил ремонт труб, рабочие копали. В какой-то момент упали секции ограждения, поцарапали не одну машину. Автовладельцы, конечно, суд выиграли, но заранее им пришлось выплатить стоимость судебных расходов и независимой экспертизы. И что в итоге? Дело дошло до отдела исполнения наказания, чтобы с должника взыскали деньги. А оттуда пришел ответ, мол, они находятся в стадии ликвидации, мы поставили вас в очередь на выплату. В итоге все расходы легли на плечи нашей семьи, никаких выплат пока не дождались».

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