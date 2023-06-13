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Российские пропагандисты опозорились фейком об «африканском защитнике Донбасса»

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  • 13.06.2023, 11:53
  • 11,474
Российские пропагандисты опозорились фейком об «африканском защитнике Донбасса»

Их выдало неумение пользоваться фотошопом.

Российские пропагандисты опозорились с фейком об «африканском защитнике Донбасса» с позывным «Уголь».

Американский журналист обратил Майкл Вайс обратил внимание на то, что российские пропагандисты не удосужились отфотошопить плечи боевика «ДНР», которого пытались выдать за африканца.

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