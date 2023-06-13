Российские пропагандисты опозорились фейком об «африканском защитнике Донбасса»5
- 13.06.2023, 11:53
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Их выдало неумение пользоваться фотошопом.
Российские пропагандисты опозорились с фейком об «африканском защитнике Донбасса» с позывным «Уголь».
Американский журналист обратил Майкл Вайс обратил внимание на то, что российские пропагандисты не удосужились отфотошопить плечи боевика «ДНР», которого пытались выдать за африканца.
Didn’t even bother to Photoshop the white guy’s shoulders for this shit. pic.twitter.com/6Jxbfr8z1J— Michael Weiss (@michaeldweiss) June 12, 2023