Бойцы ВСУ показали зачистку окраин Благодатного после штурма 13.06.2023, 12:10

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В освобожденном селе находилось 150 захватчиков и крупный склад оружия.

Вооруженные силы Украины продолжают зачистку Благодатного на Донетчине, на окрестностях которого до сих пор остаются отдельные оккупанты. Это так называемые штурмовики Z из числа российских заключенных и военных регулярной армии РФ.

Об этом сообщает проект «Український свідок», журналисты которого заехали в Благодатное одними из первых. В селе находилось около 150 захватчиков, которые разместили здесь крупный склад оружия.

Несколько дней назад воины 68-й отдельной егерской бригады вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины выбили оккупантов из населенного пункта и подняли над ним украинский флаг.

Зачистка села продолжается. Бойцы ВСУ разыскивают оставшихся захватчиков по посадкам и уничтожают их из пулеметов и снайперских винтовок.

Из окрестностей села постоянно слышны автоматные очереди и работа реактивной и ствольной артиллерии. Украинские операторы дронов также отрабатывают по врагу и передают координаты нашим артиллеристам и минометчикам.

Расстояние от села до вражеских позиций – примерно 3 км.

В Благодатном оккупанты оставили многочисленный БК, а дома разрисовали собственными позывными, буквами Z и другими пропагандистскими лозунгами.

Напомним, в ходе штурма Благодатного противник понес потери в живой силе. Также украинские воины взяли в плен нескольких захватчиков. Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинских территорий.

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