«Я же детям шлю — это, получается, государство забирает у детей!» 4 13.06.2023, 12:14

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Белорусы рассказали, сколько стоит и как долго идет посылка из Польши.

Как отправить посылку из Польши в Беларусь? Сколько нужно платить, и как долго она будет идти? Белорусы Польши рассказали про свой опыт изданию MOST.

«Отправляю сладости, парфюм, приправы интересные»

Белорус Алексей живет в Польше больше года и регулярно отправляет посылки родным и близким в Беларусь. Он говорит, что «ничего сложного тут нет», поскольку Poczta Polska работает с Белпочтой.

— На почту приходите с коробкой, говорите, что «na Białoruś», заполняете бланк: кому, куда, что внутри (документы, сладости, парфюмерия и т.д.), девочки взвесят и скажут цену. Идет дней десять-пятнадцать — это если «przesyłka polecona priorytetna». Если системой EMS, то, говорят, быстрее, но значительно дороже.

Случаев, когда посылка не доходила или же ее возвращали назад, у Алексея не было. За последнюю посылку, которая весила 0.84 килограмма, он заплатил 60 злотых. Чаще всего мужчина отправляет в Беларусь сладости, парфюм, «какие-нибудь специи, приправы интересные», которых нет в Беларуси.

— Вот у подруги день рождения, собрали ей наборчик из косметики с солью Мертвого моря.

«Государство забирает у детей»

Беларус Дмитрий Бекиш постоянно отправляет посылки из Польши в Беларусь детям. Идут от двух недель и дольше. У Дмитрия был случай, когда посылка в Витебск шла два месяца. За посылку весом до 10 килограмм белорус заплатит 110 злотых.

— Я не могу понять, что такого они хотят там найти и почему вечно так задерживают. Насколько я знаю, раньше с Польшей у них был подписан договор, было и быстро, и дешево. Не знаю, кто из сторон не подписал договор о дальнейшем сотрудничестве, но факт остается фактом! Дети ждут, она [посылка] висит непонятно где на таможне, да и деньги посылать еще тот геморрой: пятнадцать процентов забирает государство. Я же детям шлю — это, получается, государство забирает у детей!!!

«На правдоподобность цен можете забить»

Белорус Андрей [имя изменено — прим. ред. MOST] тоже часто отправляет посылки в Беларусь. По словам мужчины, посылка весом до 1 килограмма стоит 35 злотых, «все, что больше, отправляем как paczką pocztową nie priorytetową».

— Нет смысла переплачивать за приоритетную посылку, ибо в реальности это ничего не дает. За посылки 15-20 килограмм отдавали в районе 150 злотых (хоть и не приоритетные, но доходят быстро, а в Белке приносит на дом курьер). Отправлять посылку около 2-5 килограмм невыгодно, ибо выходит по деньгам практически то же самое, что за пачку в 15 килограмм. Лучше насобирать и отправить одну большую.

На почте необходимо заполнить декларацию: вписать все, что находится в посылке, и оценить. Общая сумма не должна превышать €22. В качестве примера Андрей привел следующий список:

Носки, 10 штук — 5 злотых;

Сковорода, 1 штука — 7,5 злотых.

— На правдоподобность цен можете забить, обычно верят даже самым неправдивым, если это неизвестные бренды. Также в декларации нужно отметить, что это подарок. Если заполнить все как надо, посылка проходит таможню в течение пары дней. В среднем доставка — 10 рабочих дней.

«Моя уже тридцать два дня идет»

В одной из групп в Facebook для белорусов Польши появился пост, в котором мужчина интересуется у своих соотечественников, отправляли ли они посылки домой. Вот что пишут люди в комментариях:

«Отправляла 7 килограмм в Гродно из Торуни, 80 злотых, около четырех дней [посылка] шла до РБ, там (Минск — таможня) зависла на три недели. Медикаменты, режущее, жидкости, продукты питания и деньги — нельзя. Туалетную воду из посылки изъяли».

«Скорее всего, зависит от смены. У подруги шоколад забрали, а у меня из посылки — нет».

«Мы отправляли и кофе, и конфеты, сладости, вещи, всегда все доходило, только долго очень шло. Лекарства я отправляла отдельно мелким пакетом, в конверте, 9 злотых, дошло за пять дней».

«Да, через почту польскую идет быстрым переводом десять дней. Принимают до 20 килограмм в коробке. Цена за 20 килограмм около 200 злотых».

«Экспресс посылка идет уже почти месяц, а говорили: неделю. Все зависит от таможни».

«Я адпраўляла тры разы цукеркі, вітаміны, адзенне… Нічога не забралі. Ішла пасылка два-тры тыдні».

«Моя уже тридцать два дня идет».

«В прошлом году хотела отправить посылку из Кошалина. Отказали».

«Отправляли трижды. И в обратную сторону дважды получали. В среднем дней десять-пятнадцать, если не зависнет на таможне».

«Но на границе могут задержать и предъявить мзду «за услуги таможни» при получении в РБ. Было такое в том году. Желательно отправлять одну посылку в день».

«Тоже отправляла. Нормально доходит, примерно две недели до Минска».

«Дасылала два разы. 80-90 злотых. Iшла сямнаццаць дзен».

А что говорят на польской почте

На данный момент на сайте польского государственного оператора почтовой связи poczta-polska.pl есть информация о том, что «в связи с геополитической ситуацией и недружественными действиями Республики Беларусь по отношению к Республике Польша, а также в связи с затруднениями на польско-белорусской границе» могут быть задержки при доставке посылок в Беларусь.

Кроме того, на сайте почты есть список товаров, которые нельзя отправлять в посылках, потому что некоторые грузы перевозятся воздушным транспортом. Среди запрещенных вещей — дезодорант, пена для бритья, алкогольные напитки с содержанием спирта более 24%, патроны, батарейки, чистящие средства, фотоаппараты, фейерверки, вирус Эбола и т.д. Полный список можно найти на сайте почты.

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