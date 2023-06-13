«Рядом со школой есть дом c сотрудниками МВД — начались конфликты» 2 13.06.2023, 12:30

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Что происходит в Новой Боровой, где люди спят в очереди на запись в школу.

Десятки жителей микрорайона Новая Боровая (официальное название района — д. Копище) уже несколько дней стоят в многочасовой очереди, чтобы записать своих детей в первый класс местной «Школы будущего». В учебном заведении выделили слишком мало мест для начальных классов. Ситуация уже привлекла внимание чиновников от образования и госСМИ.

Журналисты zerkalo.io поговорили с местными жителями о проблемах некогда одного из самых протестных районов.

Имена собеседников изменены в целях безопасности, их данные есть в редакции.

Полина, 33 года: «Мы заложники ситуации»

Я простояла в очереди девять часов, чтобы подать документы в школу для своего ребенка. Он идет в первый класс. Пришла рано утром. Некоторые родители пробыли там целую ночь и еще спали на улице под пледами. Люди друг друга поддерживают. Например, держат место, пока сосед по очереди сходит на обед.

Днем снова приехали журналисты СТВ. Журналист подошел к одному мужчине и спросил: «Чем вас так привлекла эта школа, что вы аж в очереди стоите?» Мужчина ответил, что пока ничем не привлекла, но его право — быть в этой очереди.

Ситуация со школой в Копище плачевная, но типичная и показательная. Есть очевидная проблема — не хватает мест для детей. Эти дети территориально к ней относятся и должны здесь учиться. Чиновники проблему не намерены решать. Делегируют ее школе, а школа — родителям: крутитесь как хотите, пусть дети учатся в других районах.

Учителя рассказывали, что могут убрать продленку для освобождения помещений. Но это ведь тоже не решение проблемы. Администрация пугает нас тем, что большей части первоклашек откажут в зачислении.

В год открытия школы (в 2020-м) было 16 первых классов для 460 детей. В 2022 году набрали 12 классов с 30−34 учениками в каждом (хотя застройщик А-100 проектировал школу с расчетом на 24 ученика в классе). А этим летом мест осталось всего 150.

Почему количество мест каждый год уменьшали? Сначала к школе отнесли большое количество населенных пунктов: кроме деревни Копище (Новая Боровая) еще деревню Боровая, поселки Солнечный, Валерьяново, Дроздово (все эти населенные пункты относятся к Боровлянскому сельскому исполнительному комитету. — Прим. ред.). Люди ломанулись записывать детей. В школе увидели, что просчитались, и сократили прием только для деревень Копище и Боровая. Но и здесь не смогли правильно посчитать места.

В Новой Боровой государство должно было построить еще одну школу, но ее просто убрали из генплана несколько лет назад. В школах ближайших районов (например, Уручья) энтузиазма к детям из Новой Боровой не проявляют. Характерная фраза: «у вас своя школа, туда и идите».

Частные школы? Сами знаете, как их потрепало. Мы заложники ситуации.

Похожие проблемы с детскими садами и поликлиниками. Детей обслуживает 11-я детская поликлиника в Уручье. Многие родители стоят в очередях на детские сады в Минском районе и Минске. И это притом что немало соседей по Новой Боровой уехали из Беларуси. Только я лично знаю пять таких семей из моего товарищества.

Павел, 35 лет: «Раньше на площади латте пили, а сейчас семечки щелкают»

Мы жили в Новой Боровой пять лет. После начала войны уехали из страны.

Проблемы со школой начались сразу после ее открытия в 2020 году. Уже тогда появились очереди на запись, потому что к школе приписали детей из Копища, Валерьяново, Боровлян и других районов. Всех привлекла красивая картинка, а нехватка мест никого не смутила. Во время учебного года утром и вечером около школы невозможно было проехать — в три ряда стояли авто премиального уровня. Думаю, из других районов — жителям Новой Боровой не надо было подвозить детей к месту, которое находится в шаговой доступности.

В местных детских садах ситуация похожая. Жители Новой Боровой приписаны к поликлиникам других районов (28-я городская и 11-я городская детская). Там докторов не хватает, перебрасывают боровчан от врача к врачу. Многие считают, что в Новой Боровой живут богатые люди, которые могут обслуживаться и в частных клиниках. Но это не так.

Несмотря на проблемы, я все равно считаю Новую Боровую одним из лучших районов столицы. Проблема в том, что район не нужен местным властям ни в Минске, ни в Минском районе.

Многие жители уехали после 2020 года. Знаю пять семей из моего дома, которые покинули Беларусь. Снимают оставленные квартиры в основном молодые семьи, которые переезжают в Минск из других городов. Есть даже такая шутка на районе: «раньше на площади латте пили, а сейчас семечки щелкают». Но в целом до моего отъезда атмосфера в Новой Боровой была спокойная. Многие люди абстрагировались от плохих новостей, жили в таком месте, где все хорошо и красиво. И нет никакой политики.

Сергей, 42 года: «Рядом со школой есть дом, в котором живут сотрудники МВД. Были конфликты»

В первый класс «Школы будущего» мы хотели устроить ребенка еще в 2021 году. Уже тогда в школу были большие очереди, и мы отказались. Выбрали школу в Уручье.

Мои друзья записали детей в эту школу и пожалели. По их словам, педсостав плохой, постоянная текучка. Рядом со школой есть дом, в котором живут сотрудники МВД. Их дети тоже ходят туда. У других родителей возникали с силовиками конфликты, были проблемы.

Другие собеседники «Зеркала» подтвердили, что в Копище есть дом, в котором живут преимущественно сотрудники МВД. Их дети тоже учатся в средней школе №1. По словам нашей читательницы, одного из силовиков даже исключили из родительского чата, так как он «неадекватно себя вел и грозился написать на всех заявления».

После начала войны я уехал в Польшу. Квартиру в Новой Боровой сначала сдал, а потом и продал — даже по цене выше рыночной. В Варшаве знаю девять семей, которые тоже уехали из Новой Боровой. Многие по-прежнему выплачивают кредиты за квартиры в Минске.

Летом прошлого года я вернулся в Новую Боровую на время. Пока меня не было, многое изменилось. Я перестал узнавать людей из своего подъезда. Те, кто остались в Новой Боровой, говорят, что атмосфера в чатах района очень душная.

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