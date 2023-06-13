Нигерия в снегу 2 Виктория Зубкова, planeta.press

13.06.2023, 12:40

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Как Шойгу поставил ЧВК «Вагнер» на счетчик.

10 июня в Минобороны РФ сообщили, что в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе объединенной группировки войск Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. До 1 июля добровольческие отряды должны подписать контракты с ведомством. Добровольцы, которые не подпишут контракт с Минобороны РФ, не смогут принимать участие в боевых действиях в Украине, заявил «рупор» Сергея Кужугетовича, член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-депутат Виктор Соболев.

В России сегодня действует более 30 частных военных компаний, хотя наемничество (ст. 359 УК РФ) запрещено законом. Помимо ЧВК «Вагнер», в частности, действуют: ЧВК «Факел», «Пламя» и «Поток», которые спонсируют «Газпром» и его структуры; ЧВК «Редут» и «Дон», финансируемые российскими олигархами Геннадием Тимченко и Олегом Дерипаской; ЧВК «Конвой» гаулейтера Сергея Аксенова; ЧВК «Патриот» — личная гвардия Шойгу. Российские элиты создают военные компании якобы для того, чтобы выслужиться перед Путиным, но на самом деле цель совсем иная — подготовиться к России после Путина. Не исключено, что начнется Смута, и олигархи предпочли бы пересидеть ее в замках, охраняемых вооруженными до зубов наемниками.

Однако приказ Шойгу преследует единственную цель — уничтожить Пригожина в частности и ЧВК «Вагнер» в целом.

«Пригожин допустил ошибку, когда помимо Шойгу с Герасимовым, а также Беглова, начал повышать голос на администрацию президента. У него действительно этим получилось послать сигнал элитам. Сигнал о том, что надо готовиться к скорому наступлению Смуты (передел сфер влияния силовым путем). Для того, чтобы эту смуту не возглавил Пригожин, его начали методично сливать, те кому он не подконтролен, для чего был пущен в ход «приказ о добровольческих отрядах» (подписании контрактов с Минобороны в обязательном порядке)», — судачат в кулуарах. Это позволит сдержать и прочих желающих возглавить Смуту, каждый из которых собрал или собирает под свои знамена наемников.

В пользу этой версии говорит также тот факт, что уже на следующий день чеченское подразделение «Ахмат» демонстративно подписало контракт с Минобороны РФ. Скорость реакции Кадырова говорит о том, что он был в курсе и решил продемонстрировать свою лояльность, так что на союзе главы Чечни и «дорогого БРАТА» Пригожина можно ставить точку — от упреков стороны перешли к действиям. Кадыров может легко сдать свои личные отряды в «аренду», так как с ними ничего не случится. Чеченские подразделения не воюют на передовой — они исполняют роль заградотрядов и терроризируют население на захваченных территориях. «Ахмат», в частности, так и не появился в Бахмуте, хотя Кадыров обещал занять позиции ЧВК «Вагнер» в городе еще 6 мая.

Пригожин же свою армию отдавать не собирается, ведь без нее он останется беззащитен от угроз системы. ЧВК «Вагнер» — его главный козырь и единственный шанс выжить после всего, что он наговорил.

«У Шойгу зять ходит, булками трясет. Имеется в виду ягодицами, а дочка открывает кронштадские форты. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? На боеприпасы, бл*дь, потрать, — например, говорил он. — Не мы придумали эту спецоперацию. Если мы пошли п*здиться с соседями, надо п*здиться до конца. Получается, что мужики дерутся, а кто-то прется от жизни, кому-то нравится балдеть. Как может зять Шойгу поехать в ОАЭ и своей поп*й трясти?”

На приказ резко отреагировали командиры ЧВК «Вагнер» — сплошь Герои России.

«Мы уходили из армии от самодурства начальства, лизоблюдства и очковтирательства, процветавшего в армии», — например, заявил командир с позывным «Зомби».

«Большинство командиров из Минобороны согласятся со мной в том, что руководство Министерства обороны Российской Федерации – это сообщество непрофессионалов, которые не только не могут привести нашу армию к победе, а позорят ее на каждом шагу», — считает «Дикий».

«Возможно, наше правительство хочет сделать из армии потешные полки!? Аналог детской армии для игр и потехи зажравшихся взрослых с умственным развитием 5-ти летнего ребенка», — пишет «Айсмэн».

«Шойгу тот, кто понятия не имеет, что такое военная служба, гарнизоны, полевые выходы, всевозможные тяготы и лишения, которые можно долго перечислять!!! И наконец, он понятия не имеет, что такое ВОЙНА!!!» — прокомментировал приказ «Колдун».

«Покажите мне хоть одну его победу», — спрашивает «Паладин».

Кроме того, Шойгу обвинили в государственной измене. «Группа «Вагнера» как и любые военные организации России подчиняется Верховному Главнокомандующему, как исполнителю воли народа нашей страны. Значит ли это, что Министр обороны пытается за спиной у Главы государства обеспечить себе личную власть над организациями, играющими ключевую роль в Специальной военной операции?» — задается вопросом гендиректор организации Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ), ссылаясь на опыт африканских стран. Он напомнил, как дорого обходится, когда военное руководство пытается взять под контроль боевые формирования.

Одним словом, жабогадюкинг в России продолжается. И он будет только усиливаться по мере украинского контрнаступления.

Виктория Зубкова, planeta.press

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