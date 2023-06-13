«Упаковка напоминает литовского производителя, но стоит почитать этикетку, и все понятно» 13.06.2023, 13:02

2,144

Какие «санкционные продукты» вернулась в белорусские магазины.

Полтора года назад вышло постановление правительства, которое познакомило белорусов с продуктовым эмбарго. Самые большие изменения произошли в отделах с шоколадом, сырами, овощами и фруктами, которые с разной скоростью меняли наполнение и географию. Эмбарго несколько раз продлевали и смягчали, после корректировок часть санкционки вернулась.

Сайт onliner.by посмотрел, какие изменения на полках есть сейчас.

Коротко о том, как все развивалось:

Появилось постановление Совмина от 6 декабря 2021 года №700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров» (со списком того, что запрещено ввозить в Беларусь).

При этом в нем прописали механизм квот (то есть возможность возвращения, что сейчас видно по отдельным позициям).

Список корректировали, отменяя некоторые запреты.

Ограничения действуют до 30 июня 2023 года, до этого их продлевали каждый раз на полгода.

Во фруктах Испании почти столько же, сколько и Турции

Фрукты и овощи после эмбарго оказались самым динамичным отделом. Там импортозамещение ограниченно, и привычные позиции вымывались быстрее всего: одними из первых ушли польские яблоки, потом — испанская хурма, следом — бельгийские груши. Но сейчас все выглядит так, как будто ничего не менялось (кроме цен).

Яблоки продают польские и белорусские, разница в цене минимальная, большинство сортов — в районе 3 рублей. Груши — Аргентина, Бельгия и Турция. Парадокс, но привезти из Аргентины получается почти на рубль дешевле.

Июнь — тоже подходящее время для испанской хурмы (но для богатых, по 19,99 рубля за килограмм). Вся экзотика вроде манго и ананасов тоже на месте.

Сезонные персики, нектарины и абрикосы — из Турции и Испании. Турецкие сейчас в районе 6—8 рублей со скидкой, испанские стоят около 10, здесь разница более существенная, до белорусских надо дотерпеть по крайней мере полтора месяца.

Цены на огурцы и помидоры успокоились, и даже перец теперь дешевле мяса — 10 рублей за килограмм.

В овощной заморозке по-прежнему все забито российскими производителями, Польша вернулась только частично.

Вернулись те самые ракушки и трюфели. И это еще не все

На полке со сладостями после эмбарго стало непривычно много Турции и ОАЭ: шоколадки, печенья, вафли и даже бисквитные рулеты, на которые до сих пор внезапно есть спрос.

Многие кондитерские фабрики с западными брендами не уходили из России и продолжали поставки — например, Ferrero (поэтому никуда не исчезали конфеты Raffaello, шоколад Kinder, паста Nutella), Nestle (за исключением Nesquik и KitKat), Mondelez International (с российских заводов приезжают Alpen Gold, Milka, Picnic, Oreo), Mars (это, кроме прочего, драже M&M’s, батончики Snickers, Mars, Milky Way, Twix, Bounty).

Теперь, спустя год с небольшим часть санкционки вернулась на полки и соседствует со своими заменителями.

Ни один тирамису не получится без вот этих вытянутых палочек — савоярди. Такие штуки — продукт скорее нишевый, чем массовый, но вот теперь в этой категории будет выбор: итальянские или турецкие. Цена совпадает до копейки.

А еще Италия возвращает вафли. По сравнению с белорусскими ценник почти в 8 рублей не самый гуманный, зато есть выбор.

Раньше в каждом «гипере» были такие датские печенья в металлических коробках. Теперь их заменили португальскими.

Скорее всего, вы не пробовали, но, пока искали замену западному импорту, целая кондитерская полка появилась у Узбекистана.

Дружественный импорт из Армении.

Сербские сладости — это вообще что такое? А вот что.

Немецкий шоколад Ritter Sport с конфетами Merci и Toffifee вернулись еще весной, теперь к ним добавились плитки Schogetten с более гуманным ценником.

Снова на полке бельгийские трюфели и ракушки, и даже со скидкой.

«Моцарт» — бельгийский, не настоящий, из Зальцбурга.

Из массового ассортимента нет польских Milka (но есть такие с российского завода, и много) и швейцарских Toblerone.

Все выглядит так, как будто рынок мороженого давно поделен между молочными заводами и новым игрокам взяться неоткуда. Но кое-что новое все равно появляется — например, это корейское мороженое с засахаренной кукурузой. Обойдется практически в 6 рублей — как порция в кафе.

Если ваши вкусы не настолько специфичны, есть альтернатива с шоколадом или ириской.

Отдельный ящик — с импортом из Казахстана. Все более-менее стандартно, кроме цен: больше 3 рублей за магазинное мороженое. Эскимо Bahroma было в отдельных магазинах и раньше, но теперь добавились новые позиции.

983 рубля за килограмм? Это тоже импорт

Польские камамберы и итальянские пармезаны занимали на полке не так много места, но освободившаяся ниша заполнилась в основном российскими продуктами.

Полка с камамбером и бри досталась французскому концерну Lactalis с брендами President и Galbani и заводами в России.

Про такой сыр Džiugas мы рассказывали: упаковка напоминает литовского производителя, но стоит почитать этикетку, и выяснится, что там задействованы два российских завода.

Что можно сказать про этот сыр? На упаковке целых два швейцарских флага, швейцарская гора, швейцарское качество — и все для того, чтобы продать российский продукт.

Один из самых дорогих белорусских сыров продают по 50 граммов — но не из-за цены, просто это сверхтвердый сыр, а не обычный бутербродный.

Скромная коробочка французского фуа-гра — примерно столько же слез можно наплакать, если увидеть цену в 89 рублей (983 рубля за килограмм). К счастью, по соседству есть белорусский импортозаместитель почти в 10 раз дешевле.

В мясном холодильнике тоже без особых новшеств, только упаковки российской колбасы обзавелись испанским флагом.

А что другой импорт?

Итальянские макароны не попадали ни под какие запреты, но ассортимент слегка поредел. Заменителей лазаньи и тальятелле нет, поэтому за них надо готовить 10 рублей.

Зато спагетти можно найти в полтора-два раза дешевле.

Маслины и оливки на месте. Дорогие — за 50 рублей.

И в три раза дешевле.

Оливковое масло тоже на месте.

Что в итоге? Еще год назад на место исчезающих брендов ложились в основном российские и турецкие аналоги, сейчас география куда шире, а квоты возвращают отдельный импорт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».