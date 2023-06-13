Журналисты-расследователи выяснили, почему Анна Лукашенко скрывает своего настоящего отца 13.06.2023, 13:15

2,658

Из семейного шкафа клана диктатора выпал огромный «скелет».

Альянс расследователей Беларуси при поддержке «Киберпартизан» продолжает раскрывать тайны семьи Лукашенко.

Не так давно Белорусский расследовательский центр выяснил, что автором множества песен, которые становятся лауреатами различных премий Беларуси, является невестка Александра Лукашенко – Анна Сергеевна Лукашенко. Она использует сценический псевдоним Анна Селук. Казалось бы, история на этом заканчивается. И она просто о семейном дурновкусии, которое насаждается административным ресурсом в масштабах всей страны. Но оказалось, что это всего лишь часть огромного «скелета», который прячет в семейном шкафу клан Лукашенко.

Составляя генеалогическое древо клана, АРБ обратил внимание на некоторые несоответствия в открытых и закрытых источниках об Анне Лукашенко.

По данным Википедии, Лукашенко Анна Сергеевна в девичестве носила фамилию Боровикова, но это ошибочная либо намеренно искаженная информация.

В документах государственной автоматизированной информационной системы «Паспорт-МВД» в качестве отца Лукашенко Анны Сергеевны указан Виктор Иванович Горовиков 1959 года рождения. Здесь возникает вопрос: почему в ее официальных документах отцом указан Виктор Иванович Горовиков, а отчеству у нее – Сергеевна?

АРБ при помощи «Киберпартизан» удалось выяснить, что Виктор Иванович Горовиков в качестве отца Анны в ее документах и биографии стал упоминаться только после 2002 года, то есть после заключения официального брака с Дмитрием Лукашенко, когда она сменила свою девичью фамилию и соответственно паспорт.

В более ранних метриках Анны в качестве отца указан совершенно другой человек, так АРБ нашел настоящего биологического отца Анны Сергеевны Лукашенко – Сергея Владимировича Полешкина 1956 года рождения. Именно его после замужества Анна Сергеевна Лукашенко всячески скрывает от посторонних глаз, так же как информацию о своем отце скрывает ее свекр – Александр Лукашенко. Аналогичным образом скрывается информация о матери Николая Лукашенко.

Раскрыть семейную тайну Анны Лукашенко оказалось довольно сложно. Для этого пришлось заглянуть в документы ее матери – Натальи Викторовны Горовиковой, в девичестве Цеханской. Виктору Цеханскому – то есть деду по материнской линии – Анна Лукашенко под сценическим псевдонимом Анна Селук посвящает свои песенки. Здесь все понятно.

Мама Анны Лукашенко – Наталья Викторовна Горовикова дважды выходила замуж, хотя Анну она родила вне брака, еще до первого замужества – 2 июля 1980 года. Только в 1983 году она вышла замуж за Сергея Полешкина. Через некоторое время брак распался и пара развелась. В 1986 году Наталья Викторовна вышла замуж за Виктора Горовикова, взяла его фамилию и, соответственно, изменила фамилию Анны. Вот таким образом Анна Полешкина приобрела фамилию Горовикова, но отчество у нее осталось по отцу – Сергеевна.

В архивных записях МВД БССР Сергей Владимирович Полешкин 1956 года рождения первый раз упоминается в марте 1988 года, как осужденный Народным судом Витебского района Витебской области по ст. 182 УК БССР 1960 года «Побег с места ссылки»: наказывается лишением свободы на срок до 1 года. Само название статьи означает, что это был не первый срок Полешкина, а уже наказание за совершенный побег из ссылки, куда его отправили за предыдущее преступление.

К сожалению, пока не удалось найти более ранних сведений, поэтому неизвестно, за что Полешкин был приговорен к ссылке, но известно, что за побег он «сидел» в исправительно-трудовой колонии №15 Могилева. Откуда освободился 23 марта 1989 года. Однако на свободе надолго не задержался: 27 июля 1989 года суд Круглянского района Могилевской области приговорил его к 3 годам лишения свободы за преступление по ст. 141 УК БССР 1960 года: «Кража с проникновением в жилище». Срок он отбывал в исправительно-трудовой колонии №14 «Новосады», также проходил принудительное лечение от алкоголизма. После отбытия части наказания в соответствии со ст. 51 УК БССР наказание заменено на более мягкое, и оставшиеся 7 месяцев и 11 дней колонии ему заменили на так называемую «химию» в С/К №1 города Молодечно.

После освобождения о нем некоторое время не было ничего слышно. В это время его дочь Анна подросла, начала встречаться с Димой, с очень скромной по тем временам фамилией Лукашенко, папа которого летом 1994 года побеждает на первых выборах президента Республики Беларусь. Возможно эти события вскружили голову Сергею Полешкину, и он совершил очередное преступление: 21 ноября 1994 года суд Шкловского района Могилевской области вынес ему очередной приговор по ч. 2 ст. 87 УК БССР 1960 года «Кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет, но суд оказался весьма гуманным – Полешкин получил всего 2 года.

Отбывать наказание его вновь отправляют в исправительно-трудовую колонию №14 «Новосады», а 7 февраля 1996 года суд Борисовского района Минской области освобождает Полешкина условно-досрочно. С учетом УДО срок наказания должен был полностью истечь 2 августа 1996 года, но до этого момента он совершил очередное преступление и уже 16 августа 1996 года суд Шкловского района Могилевской области выносит новый приговор по ч. 3 ст. 88 Уголовного кодекса БССР 1960 года «Грабеж с проникновением в помещение или иное хранилище», санкция от 6 до 12 лет.

Но здесь случается необъяснимое. Суд приговорил его всего к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы, то есть ниже нижнего предела, без всяких на то оснований и это при непогашенных и не снятых предыдущих судимостях. Ничем иным, как отношениями Анны и Дмитрия Лукашенко это не объяснить. Дополнительным наказанием для Сергея Полешкина суд определил обязательный курс лечения от алкоголизма.

На сей раз на свободу он вышел 6 октября 2000 года, но спустя неполных полгода, 11 апреля 2001-го, получил очередной приговор по ч. 2 ст. 205 УК РБ «Кража, совершенная повторно, либо группой лиц». На этот раз Сергей Полешкин вместе с сообщником по фамилии Робеко украл 18 кур. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 4 лет. С учетом рецидива получил по верхней планке: 4 года. Отбывать срок его отправили в Оршанскую исправительную колонию №12.

15 июля 2002 года Полешкину «скостили срок» по амнистии, объявленной будущим тестем, так как через 5 дней (20 июля 2002 года) его родная дочь Анна вышла замуж за Дмитрия Лукашенко и взяла фамилию мужа. Вскоре у молодоженов родилась дочь.

29 января 2003 года суд Орши освободил Сергея Полешкина условно-досрочно, а это минус 11 месяцев и 16 дней к приговору. Он снова отсидел чуть больше половины положенного.

Практически сразу Полешкин нарушает условия условно-досрочного освобождения и 11 апреля 2003 года суд заменяет УДО на реальный срок, но перед этим его предусмотрительно отправили для принудительного лечения от алкоголизма. По иронии судьбы, рождение своей первой внучки Анастасии Лукашенко Сергей Полешкин отпраздновал в ЛТП, а 14 октября 2003 года его этапировали в исправительную колонию №9 города Горки Могилевской области. Выйти на свободу он успел только к рождению второй внучки Дарьи Лукашенко, которая появилась на свет в семье Анны и Дмитрия Лукашенко 20 декабря 2004 года.

Именно с этих пор Сергея Полешкина начинают вымарывать из официальных документов Анны Сергеевны Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».