Невзоров: Кремль отвел глаза и трусливо промолчал 1 13.06.2023, 13:21

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Александр Невзоров

Пригожину осталось лишь «соединить проводки».

Публицист Александр Невзоров высказался о неподчинении основателя ЧВК «Вагнер» приказу Министра обороны РФ заключить контракт с ведомством:

– Все очень весело и оптимистично. Если помните, Шойгу потребовал от Пригожина «подчинения и повиновения». Пригожин делает ответный ход.

Он не только отказывается подчиняться, но и скликивает общеуголовное ополчение; собирает под свое крыло все группировки вооруженных подонков, которым «западло лечь» под «тупого Шойгу и брюхоносцев генштаба».

По сути: «повар» сообщил о создании глобального НВФ (незаконного вооруженного формирования), некой альтернативной армии, конфликтной с Минобороны РФ.

Это чистая 208 ст. УК РФ.

Ответом государства должен был стать молниеносный арест Пригожина, разоружение всех ЧВК, их полная аннуляция и рассадка всех фигурантов на 20 лет. (согласно той же самой 208-ой).

Но! Этого не случилось. Кремль «отвел глаза» и трусливо промолчал. Прокуратура забилась «под плинтус» и сделала вид, что в России нет ни ее, ни УК. И Кремль и прокуроры поступили самым комфортным для себя образом.

Открытый конфликт с «поваром» им не по зубам: страшно. А т.н. «закон» в России существует лишь затем, чтобы всегда было бы то, на что приятно и полезно плюнуть.

Никто не заметил и не сообразил, что эти события «заминировали» всю систему управления.

Остается «соединить проводки».

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