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В Android-смарфонах появилась новая функция

  • 13.06.2023, 13:22
  • 1,832
В Android-смарфонах появилась новая функция

С ней заряд батареи будет держаться дольше.

Google продолжает тестирование долгожданной операционной системы Android 14. Накануне компания выпустила третью бета-версию, в которой тестеры нашли новую полезную фичу для экономии заряда, пишет УНИАН.

Опция работает просто и гениально: при включении режима энергосбережения обои на рабочем столе автоматически меняют яркость. Таким образом заряда батареи хватит на дольше. 

При этом функция включается автоматически – никакие настройки менять вручную не придется. Как это выглядит, можно посмотреть на изображении ниже:

Пока неясно, насколько сильным окажется эффект от такого нововведения. Разработчики из Google никаких конкретных цифр не озвучили. Возможно, в ближайшем будущем появятся тесты, показывающие разницу в экономии энергии с новой функцией и без нее.

К сожалению, пока что проверить данную опцию можно только на смартфонах серии Pixel, поддерживающих Android 14. Обычным Android-гаджетам придется ждать осени: тогда свои прошивки на новом Android покажут другие бренды.

Скорее всего, функция будет работать только на смартфонах с OLED-экранами по аналогии с «темным режимом». Известно, что на ОLED-экранах каждый пиксель освещается отдельно, и при отображении черного цвета он просто выключается, что позволяет экономить заряд аккумулятора.

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