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В Глубоком жене политзаключенного снова дали гигантский штраф

  • 13.06.2023, 13:36
  • 1,034
В Глубоком жене политзаключенного снова дали гигантский штраф

Елену Шарабайко оштрафовали на 2590 рублей.

30 мая судья Глубокского суда Александр Алексеенко оштрафовал Елену Шарабайко на 70 базовых величин (2590 белорусских рублей) по ч. 3 ст. 24.23 КоАП (несанкционированное пикетирование), пишет «Віцебская вясна».

Судили женщину за то, что в сети силовики нашли ее фото вместе с мужем возле их дома, на углу которого висит национальный флаг.

А лайкнул это фото еще в 2017 году ее муж Александр, который сидит в витебском СИЗО.

Перед этим в доме Елены силовики провели обыск. Он был связан с тем, что возле озера Когального в центре Глубокого был обнаружен бело-красно-белый флаг.

Как отмечают витебские правозащитники, в этом году это уже второй большой штраф женщине — и он для нее неподъемная сумма, учитывая то, что сейчас материальное положение в семье очень сложное.

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