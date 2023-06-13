В Глубоком жене политзаключенного снова дали гигантский штраф 13.06.2023, 13:36

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Елену Шарабайко оштрафовали на 2590 рублей.

30 мая судья Глубокского суда Александр Алексеенко оштрафовал Елену Шарабайко на 70 базовых величин (2590 белорусских рублей) по ч. 3 ст. 24.23 КоАП (несанкционированное пикетирование), пишет «Віцебская вясна».

Судили женщину за то, что в сети силовики нашли ее фото вместе с мужем возле их дома, на углу которого висит национальный флаг.

А лайкнул это фото еще в 2017 году ее муж Александр, который сидит в витебском СИЗО.

Перед этим в доме Елены силовики провели обыск. Он был связан с тем, что возле озера Когального в центре Глубокого был обнаружен бело-красно-белый флаг.

Как отмечают витебские правозащитники, в этом году это уже второй большой штраф женщине — и он для нее неподъемная сумма, учитывая то, что сейчас материальное положение в семье очень сложное.

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