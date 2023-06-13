В Беларуси снимают запреты на посещение лесов
- 13.06.2023, 13:52
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В 97 районах из 118 введены запреты и ограничения на посещение лесов, сообщает Минлесхоз.
В Гомельской области полный запрет на посещение леса введен только в Житковичском районе, посещение ограничено в Чечерском, Кормянском, Рогачевском и Жлобинском районах.
В Могилевской области без ограничений лес можно посещать в Хотимском, Костюковичском и Краснопольском районах. В Брестской области — в Барановичском и Ляховичским районах.
Ограничение в Минской области остаются в Вилейском и Борисовском районах, в Витебской области — в Браславском районе.
Полный запрет распространяется на посещение всех лесов в Гродненской области.
Синоптики предупредили, что чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на большей части Минской области, а также в отдельных районах Витебщины и Могилевщины. Предположительно 5 класс погодной опасности сохранится и в ближайшие дни, до 15 июня включительно.