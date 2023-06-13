Ликвидация российского генерала: как начштаба 35-й армии оказался в зоне поражения 1 13.06.2023, 13:59

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Управление войсками РФ нарушено.

Вечером 12 июня стало известно о гибели российского генерала Сергея Горячева, почему-то оказавшегося в эпицентре боевых действий. Ликвидация начштаба 35-й армии РФ отразится на управляемости вражескими войсками.

Об этом «24 каналу» рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, российскому командованию будет не так-то легко заменить армейца такого ранга.

«Уничтожение офицеров дает о себе знать в управлении войсками. Так просто генерала не заменишь», – констатировал Попович.

В начале так называемой «спецоперации» Сергей Горячев был командиром 5 отдельной танковой бригады. За более чем год войны он «вырос» до заместителя командующего 35-й общевойсковой армией. Стал генерал-майором, а также был назначен на пост начальника штаба армии.

В российских войсках проблемы

«То, что военный такого ранга оказался в радиусе действий ракетных систем, свидетельствует о том, что там есть определенные проблемы с управляемостью», – отметил Попович.

Горячев, вероятно, был вынужден находиться ближе к переднему краю, чтобы устранить возникшие проблемы.

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