Путин странно вел себя на встрече с Шойгу 6 13.06.2023, 14:16

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Видео появилось после обострения конфликта Минобороны РФ с Пригожиным.

В соцсетях активно обсуждают взаимоотношения российского диктатора Владимира Путина и главы минобороны Сергея Шойгу после череды провалов ВС РФ в Украине и последовавшего за этим внутриполитического кризиса, сообщает nv.ua.

Речь идет, в частности, об открытом конфликте министра с еще одним приближенным к Кремлю, основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

И хотя сам Путин по поводу данной ситуации до сих пор никак не высказался, многие подметили какую-то «странную химию» между ним и Шойгу.

Накануне, 12 июня, глава кремлевского режима посетил военный госпиталь, где раздал своему «пушечному мясу» какие-то значки.

The body language between Putin and Russian minister of defense Shoigu today speaks volumes. The two are clearly not on good terms and Putin is not happy pic.twitter.com/w4SZ2kC5tg — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) June 12, 2023

Однако внимание пользователей привлекла не сама церемония, а странное поведение Путина в обществе Шойгу.

На обнародованных в соцсетях кадрах можно заметить его явный дискомфорт и нежелание встречаться со своим министром взглядом.

«Язык тела между Путиным и российским министром обороны Шойгу говорит о многом. Эти двое явно не в хороших отношениях, и Путин недоволен», — отмечается в комментариях к видео.

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