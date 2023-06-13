Наступление на Запорожском фронте: ВСУ устроили фейерверк из российского «Солнцепека» 2 13.06.2023, 14:35

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Видеофакт.

На Запорожском направлении украинские воины ликвидировали «Солнцепек» российских захватчиков - это тяжелых огнеметных систем залпового огня.

Вражеское вооружение уничтожено благодаря успешным действиям воинов Вооруженных сил Украины и бойцов Национальной гвардии, сообщило Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ и опубликовало яркое видео.

«Бойцы аэроразведки гаубичного артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения «Спартан» обнаружили вражеский ТОС-1А «Солнцепек» и скорректировали по нему огонь артиллерии 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», - отметили в Нацгвардии.

На видео видно, что в результате ликвидации «Солнцепека» возник настоящий «фейерверк».

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