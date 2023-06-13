закрыть
13 июня 2023, вторник, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Наступление на Запорожском фронте: ВСУ устроили фейерверк из российского «Солнцепека»

2
  • 13.06.2023, 14:35
  • 3,886
Наступление на Запорожском фронте: ВСУ устроили фейерверк из российского «Солнцепека»

Видеофакт.

На Запорожском направлении украинские воины ликвидировали «Солнцепек» российских захватчиков - это тяжелых огнеметных систем залпового огня.

Вражеское вооружение уничтожено благодаря успешным действиям воинов Вооруженных сил Украины и бойцов Национальной гвардии, сообщило Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ и опубликовало яркое видео.

«Бойцы аэроразведки гаубичного артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения «Спартан» обнаружили вражеский ТОС-1А «Солнцепек» и скорректировали по нему огонь артиллерии 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», - отметили в Нацгвардии.

На видео видно, что в результате ликвидации «Солнцепека» возник настоящий «фейерверк».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса
Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов