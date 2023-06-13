Режим под мухой 1 Телеграм-канал «Можем объяснить»

13.06.2023, 14:47

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фото: КОМЕРСАНТЪ

Война еще сильнее ухудшила состояние Дмитрия Медведева.

Чиновники РФ стали больше пить, и уже не за победу. Из-за многомесячного запоя лишился поста смоленский губернатор Островский.

О том, что на фоне стресса во время войны чиновники и даже чиновницы все сильнее злоупотребляют крепкими спиртными напитками, рассказали источники во власти издания «Верстка». Война еще сильнее ухудшила состояние Дмитрия Медведева. Два собеседника издания сошлись на том, что Медведев самостоятельно пишет посты о странах, «изнасилованных повелителями тьмы», манкуртах и иблисах и нередко делает это, будучи нетрезвым.

Бухают и в администрации президента, делится один из источников: «Раньше день не у каждого начинался со стакана водки. Теперь я таких людей знаю гораздо больше, и у некоторых стакан превратился в бутылку». Но особенно злоупотребляют губернаторы. Неназванный глава региона ЦФО пьет постоянно, и в администрации региона даже есть специальный человек, который начинает день его поисков.

По данным источников «Можем объяснить», из-за пьянства был снят с должности губернатора Смоленской области Алексей Островский. О том, что Островский пьет, в регионе знают давно. Еще осенью 2021 года о его пьянстве рассказывал журналист Андрей Караулов.

Летом того же года Островский оказался Федеральном центре травматологии с переломом правой ноги. Пресс-служба администрации тогда сообщила, что чиновник неудачно поиграл в баскетбол. Но бывший владелец «Смоленского банка» Павел Шитов позже рассказал подробности. «Оказывается, Островский бухал неделю, и вечером вздумалось ему залезть на дерево, откуда он и свалился, раздробив лодыжку. Кое как дополз до дома, где заснул и был обнаружен персоналом», — написал бизнесмен в соцсети. — С этой травмой он пребывает на лечении в ортопедическом центре и требует себе морфию для обезболивания. Смешно».

Собеседник «МО», часто посещающий Смоленск, рассказал, что после начала войны губернатор ушел в запой на несколько месяцев. «Его откачали только для участия в ПМЭФ, а потом все продолжилось», — добавил источник. На пьянство Островского долго закрывали глаза, но после начала войны его алкоголизм стал приводить к ощутимым бюджетным растратам, после чего терпение федерального центра кончилось.

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