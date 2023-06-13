Берлин передает Украине более ста танков Leopard 1 для контрнаступления 13.06.2023, 14:56

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Стало известно, когда прибудет бронетехника.

На фоне информации о подготовке масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины, правительство Германии анонсирует поставку в Украину более 100 танков Leopard 1.

Бронемашины планируется передать ВСУ до конца текущего года, заявил в интервью RTL Direkt министр обороны Германии Борис Писториус.

Немецкий политик отметил, что ФРГ нарастит поставки танков Leopard 1 Украине, поскольку за последние дни стало известно, что в Украине в результате боевых действий часть немецких танков была уничтожена, либо выведена из строя.

«Мы не сможем заменить каждый танк, вышедший из строя, но мы продолжим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля, и к концу года их будет более 100. Танки по-прежнему будут», — пояснил он.

Ранее сообщалось о том, что Нидерланды планируют приобрести для Украины еще несколько десятков танков Leopard 1. Также рассматривается возможность поставки и нескольких зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По данным издания, правительство Нидерландов хочет закупить 96 единиц танков у швейцарской компании Ruag.

Напомним, немецкое правительство планирует разрешить передачу Украине десятков отремонтированных танков Leopard 1. Технику могут отправить непосредственно с промышленных складов. Отмечалось, что две немецкие компании могут подготовить для передачи Украине десятки таких танков. Однако есть проблемы с боеприпасами.

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