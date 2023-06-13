«Сравнил цены с белорусскими — там было нечто космическое» 13.06.2023, 15:03

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Белорусы рассказали, что купили на первую зарплату в Польше.

Маникюр, рюкзак и поездка в Прагу. MOST решил узнать, что беларусы купили на свою первую зарплату в Польше и какая покупка была самой дорогой.

Маникюр, кофе и безделушки

Белоруска Эльвира Королева с первой зарплаты в Польше сделала себе маникюр. После переезда в новую страну она старалась не покупать даже кофе навынос, чтобы понять, сколько будет стоить жизнь в новой стране.

— Пусть это не выглядит так, будто маникюр — это для мня какое-то такое расточительство. Я в Беларуси абсолютно спокойно делала, но, когда приезжаешь в новую страну, даже те вещи, которые ты привык делать, все равно на них экономишь и ограничиваешь себя, чтобы понять вообще, что ты можешь себе позволить. Например, когда я приехала, даже старалась какой-то кофе навынос не покупать. Когда почувствовала, что могу себе позволить, что не могу, я уже стала спокойно и кофе навынос покупать, и маникюр делать. Я бы сказала, что по приезде в новую страну с первой зарплаты тратишь деньги на самое нужное. Но маникюр, кофе и безделушки — мне это запомнилось. Были и более существенные покупки, но на контрасте я запомнила больше всего эти маленькие радости.

О самых дорогих покупках белоруска рассказывать не любит, потому что это все не так запоминается и не так ценно для нее, как покупки на пути роста.

— Конечная точка не так интересна, как путь к ней. Запоминаются маленькие победы обычно. Тем более, когда в своей стране ты обладал многим, а, переехав в новую, ощущаешь новые возможности. Ранее привычные для тебя вещи воспринимаются острее, как некие достижения.

Напрасной покупкой из последних в Польше Эльвира считает абонемент в спортивный зал на полгода. Белоруске показалось, что это будет ее стимулировать, но оказалось, что нет. Не помогло и то, что каждый месяц спортивный зал списывал с нее деньги за абонемент.

— Я сперва ходила активно, а сейчас заленилась и вообще не хочется. И, получается, эти деньги ушли напрасно. У меня на полгода договор, и я думала, он сам закончится, а он, оказывается, автоматически продлевается.

«Аудиотехника — всегда дорогое удовольствие»

Беларус Максим с первой зарплаты в Польше купил себе поесть и одежду, поскольку именно это было единственной необходимостью после переезда.

Самой дорогой вещью, которую Максим приобрел в Беларуси, был мобильный телефон. Из самых дорогих покупок в Польше — стереокомплект и виниловый проигрыватель, который стоил около четырех тысяч злотых.

— Сравнивал цены с белорусскими: там было нечто космическое — около пяти тысяч рублей. Дома просто не было возможности приобрести такую технику, а аудиотехника — всегда дорогое удовольствие, тут это намного доступнее.

В жизни белоруса не было покупок, о которых он жалеет.

«Купили впечатления»

MOST поинтересовался в социальных сетях у белoрусов, что купили на свою первую зарплату в Польше и какая покупка была самой дорогой. Вот что пишут люди:

«На первую зарплату в Польше мы купили впечатления. Поехали из Гданьска в Хель».

«Рюкзак на 120 литров за 350 злотых. Нужная вещь, если шмотки туда-сюда тягать. Да и на выходные если куда выйти — все, что надо, помещается в него со свистом».

«Аренда квартиры плюс кауция».

«Я послала в Беларусь рассчитаться за первоначальный взнос за кооператив. Нормальная была зарплата. Вот это и было самым дорогим. Квартира. В РБ. В Польше я много всего покупала. Но самое дорогое — это аренда маленькой квартирки, которую мы снимали с сыном, ну и еще реабилитация в центре «Нейрон». Дорого, конечно. Но эффективно».

«Помню, с первой зарплаты в 2019 году Mi band 4 купила, год правда не носила после этого».

«Мы с мужем, тогда парнем, на первые польские зарплаты поехали в Прагу. Самой дорогой покупкой в Польше стала квартира, а в Беларуси — куртка беларусского дизайнера, на тот момент стоила 300 долларов».

«Я заплатила часть долга, потому что уезжала срочно и в долг».

«На первую свою з/п купила беговые часы Garmin за 1 350 злотых. В Беларуси я их себе позволить не могла, так как это очень дорого было».

«Самая дорогая вещь в Польше — ноутбук за 3 100 злотых, в РБ — смартфон за 200 долларов, на который копила полгода».

«Самая дорогая покупка в Польше — курс по менеджменту в айти. В Беларуси — мебель».

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