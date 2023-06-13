В Украине конфискуют земельные участки у граждан Беларуси 2 13.06.2023, 15:27

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Из-за изменений в Земельном кодексе.

Украинские суды Черниговской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Херсонской и Тернопольской областей конфискуют или прекращают право собственности граждан Беларуси на земельные участки, которые они ранее купили или получили в наследство, передает «Радыё Свабода».

Повестки направляются в местные суды прокуратурой в интересах Государственной службы Украины в вопросах геодезии, картографии и кадастра, которая ведет земельный кадастр. Конфискуются земельные участки в том числе у граждан Беларуси, имеющих постоянный вид на жительство в Украине. «Радыё Свабода» узнала фамилии как минимум четырех таких белорусских собственников украинской земли и связалась с ними.

Выяснилось, что местные власти конфискуют у белорусов только те земли, которые предназначены для сельского хозяйства. Это связано с новой нормой Земельного кодекса Украины, которая обязывает иностранцев, получивших право собственности на землю сельскохозяйственного назначения путем покупки или наследования, в течение года добровольно отчуждать ее, так как закон запрещает владение землей сельскохозяйственного назначения иностранными гражданами.

Суды прекращают право собственности и конфискуют земельные участки и одновременно обязывают этих граждан уплатить судебный сбор в размере до 10 тысяч гривен (примерно 270 долларов в эквиваленте). После конфискации земля будет передана в собственность государства, а затем ее смогут продать на торгах.

Государственная служба Украины в вопросах геодезии, картографии и кадастра сообщила, что с 1 июля 2021 года ими зафиксировано 180 708 договоров об отчуждении земельных участков сельскохозяйственного назначения (купля-продажа, дарение, жизнеобеспечение), однако количество изъятой земли пока не уточняется.

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