В России похвастались «подбитой украинской техникой» и опозорились 13.06.2023, 15:28

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Россияне обрадовались ликвидации своих же танкистов.

Российские оккупанты в ходе контрнаступления ВСУ спешат отчивываться о якобы подбитой украинской технике. Но нередко становятся посмешищем: то макет танка уничтожат, то свою же превращенную в металлолом бронетехнику выдадут за украинскую, передает УНИАН.

Одну из таких последних ситуаций прекрасно иллюстрируют скриншоты постов российских пропагандистов и украинских пабликов, в частности, телеграм-канала УНИАН. На первом - рупор Кремля радуется якобы подбитому украинскому танку; на втором - правда: это подбитый ВСУ танк РФ.

«Запорожье. Танк ВСУ решил зайти на наши позиции, но его встретили выстрелом из ПТУР. Экипаж бросил горящую машину и дал деру», - пишет российский «военкор» Руденко.

Но на самом деле горит российский танк, о чем писали украинские паблики еще 9 июня и публиковали эти кадры.

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