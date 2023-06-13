«Открыть глаза лучше поздно, чем никогда» 13.06.2023, 15:33

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Растет доверие белорусов к независимым СМИ.

- Недавно в Минске на одной из улиц столкнулся с бывшим коллегой. Артур некоторое время работал на нашем предприятии в отделе сбыта, был неплохим специалистом и приятным собеседником. Мы с ним, встречаясь в столовой, любили поболтать на разные темы, - делится с сайтом Charter97.org читатель Андрей из Минска.

Артур среди прочего интересовался путешествиями, бывал во многих странах. Во время одного из разговоров в начале июня 2018 года мы затронули тему летнего отдыха. Коллега похвастался, что уже купил билеты для полета всей семьи на море.

- Куда, в Грецию?

- Да нет, в Крым.

- И как ты туда полетишь?

- Сначала в Москву «Белавиа», оттуда «Победой» в Симферополь.

- Так Крым же сейчас под оккупацией, превращен в военную базу!

- Ну это ты «Хартии» начитался! А мы там и в прошлом году отдыхали. Нам очень понравилось: все спокойно, все дешевое, море теплое, жители русскоязычные. Загляденье, и никакой войны нет!

Подумал я тогда, что мой собеседник - типичный аполитичный обитатель Беларуси, который не читает новостей, не рассуждает о моральных аспектах своих действий.

В этом году мы тоже пообщались обо всем-всяком, и под конец я поинтересовался его намерениями относительно отдыха.

- Ты как всегда в Крым?

- Какой Крым, ты с ума сошел?

- Тебе же там нравилось и я читал, что БелЖД обещала даже поезд туда отправить.

- Так там же война! Окопы на пляжах, обстрелы, опять нехватка воды. Отдыхать под аккомпанемент воздушной тревоги — дураков нет! Я уж лучше если на Черное море, то в Батуми слетаю.

- Так ты довольно опытный господин.

- Еще бы! Я же «Хартию» читаю.

Попрощавшись с Артуром, я вспомнил белорусскую пословицу: «Як трывога – тады да Бога». Как речь зашла о его безопасности, то сразу нашел соответствующие источники информации. Впрочем, открыть глаза лучше поздно, чем никогда.

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