Дезертируют даже штурмовики: оккупанты бегут с поля боя под Луганском 1 13.06.2023, 15:45

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Значительные потери личного состава привели к увеличению дезертирства.

Оккупационный войска нанесли авиационный удар по селу Новоселовское, а в Мостках из-за большого количества раненых захватчикам пришлось развернуть еще один госпиталь. В Луганской области враг и вовсе принялся убегать.

Об этом 13 июня сообщил глава Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор в Telegram.

Он напомнил, что россияне почти каждый день пытаются атаковать село Белогоровка, по после потери личного состава уходят восвояси. На следующее утро происходит та же ситуация.

Силы обороны ведут оборону местности уже несколько месяцев, отметил он. Враг понимает, что взять украинские позиции просто так не получится, поэтому стал чаще поднимать в воздух авиацию, чтобы бить по городам и селам.

Применяют захватчики и артиллерию. Гражданская инфраструктура используется оккупантами в качестве пунктов оказания медпомощи боевикам.

Так, в Мостках, что между Сватовым и Старобельском, на территории местной школы захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении сейчас находятся более 100 военных РФ

Значительные потери личного состава привели к увеличению дезертирства, утверждает глава ОГА. Причем, бегут не только обычные вояки, но и штурмовики из подразделений «Шторм-z».

Они все чаще самовольно покидают боевые позиции.

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