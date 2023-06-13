Как избавиться от чайного налета на чашках: три действенных лайфхака 6 13.06.2023, 15:48

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Налет не вреден для здоровья, но может доставлять хлопоты при очищении.

Избавиться от чайного налета на чашках бывает непросто. Наверное, многие замечали закономерность – чем крепче напиток, тем сильнее от него следы на белой керамике.

Объяснение довольно простое: фенольные соединения танины, содержащиеся в составе чайных листьев, при заваривании вступают в реакцию с теплой водой. Образуется пленка, которая оседает на стенках чашки. Именно эти компоненты придают чаю особый немного терпкий вкус. OBOZREVATEL собрал самые эффективные лайфхаки, чтобы избавиться от чайного налета.

Коричневая пленка особенно заметна, когда чай уже остыл и долго стоит в чашке. Высыхая, она превращается в стойкий коричневый налет. Специалисты утверждают, что он никак не влияет на состояние здоровья и не вреден, однако может плотно въесться в поверхность посуды.

Как отмыть чашку содой

Сода – универсальное очищающее средство. Она быстро очистит чашку и дезинфицирует поверхность. Есть несколько вариантов использования: можно просто натереть пятна абразивными содовыми частицами, а можно предварительно развести ее с водой. Сода быстро растворяет загрязнение и без труда смывается.

Лайфхак с лимонной кислотой

Лимонная кислота не только эффективно очистит керамику, но и обеспечит приятный цитрусовый аромат. В грязную чашку налейте 1 столовую ложку лимона и заполните емкость горячей водой. Через 5 минут можно выливать раствор и немного промыть чашку проточной водой.

Лайфхак с солью

Это средство часто использовали наши бабушки в условиях дефицита. Актуально оно и сейчас благодаря своей экологичности и эффективности. Немного мелкой соли нужно нанести на губку и почистить загрязненную чашку. Налет мгновенно отойдет. После этого ополосните посуду в прохладной воде.

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