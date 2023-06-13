Жуткий символизм 4 Владимир Фесенко

13.06.2023, 15:56

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Берлускони напомнил Путину, что его ожидает.

Вчера в России вроде бы национальный праздник – день России. Но что-то не чувствуется праздничной атмосферы. Ни побед, ни достижений. Старшие, еще советские, поколения россиян не считают этот праздник своим. Для них он ассоциируется с Ельциным и распадом СССР. А младшим поколениям абсолютно пофиг ультрашовинистическая атмосфера этого «праздника».

Это по данным даже путинских социологов. Они, конечно, про ультрашовинистическую атмосферу не спрашивали. Это уже мое объяснение. Но отношение молодых россиян к этому празднику зафиксировали. Что тогда праздновать? Скорее, наоборот, у некоторых россиян уже предчувствие предстоящей панихиды.

И у Путина нет повода для радости. А тут еще и друг Сильвио (Берлускони) нагадил напоследок – как раз на день России ушел в мир иной. Испортил праздник кремлевскому начальнику. А заодно напомнил Путину, что и его ожидает. Для российского президента, склонного к паранойе, суевериям и мистицизму, это жуткий символизм.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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