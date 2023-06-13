«Городские начальнички пускают минчанам пыль в глаза» 8 13.06.2023, 15:57

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По всей Беларуси — засуха.

- В Минске, да и по всей Беларуси, стоит ужасная сушь. Уже больше месяца минчане не видели дождя. Но я еженедельно просыпаюсь под звуки газонокосилок, - делится читательница сайта Charter97.org.

Что они там косят? Ответ прост - пыль. Трава уже давно высохла, и когда глядишь из окна, то кажется, что это итальянская Сицилия, где все вокруг вянет с наступлением жары. Но в Минске упорно косят траву, точнее, поднимают столбы пыли, кажется, что это такие созданные вручную небольшие торнадо. А что же делать, деньги на скашивание газонов выдали, вот и осваивают.

Я вот одного не могу понять, почему бы эти сэкономленные деньги не направить на поливку кустов, деревьев, клумб. Ведь когда едешь по Минску, то душа болит смотреть на деревья, которые полностью высохли, это же какие ресурсы нужны и время, и деньги, чтобы вырастить новое дерево.

Но нет, городские начальнички до этого додуматься не могут. Вот и пускают горожанам пыль в глаза.

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