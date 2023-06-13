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ВСУ показали видео освобождения Макаровки в Донецкой области

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  • 13.06.2023, 16:03
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ВСУ показали видео освобождения Макаровки в Донецкой области

Часть личного состава врага была уничтожена.

Украинские защитники показали видео по освобождению Макаровки в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

«Населенный пункт Макаровка на Донетчине освобожден. Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов из украинской земли. В этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка», – говорится в описании под видео.

В результате освобождения этого населенного пункта, как сообщили бойцы, часть личного состава врага была уничтожена, часть взята в плен, а часть сбежала. Сейчас там продолжаются стабилизационные действия.

Напомним, за прошедшую неделю в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км. Площадь территории взятой под контроль ВСУ составляет 90 км.

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