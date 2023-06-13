Из-за усиленных досмотров на белорусско-литовской границе не пропустили сотни грузовиков 13.06.2023, 16:04

2,636

Литва предотвращает возможный обход санкций.

С 5 июня на литовской границе более тщательно проверяют грузы, чтобы предотвратить возможный обход санкций. Не у всех перевозчиков есть соответствующие подтверждающие документы на товары. В итоге с 5 по 9 июня через границу не пропустили 370 автомобилей, сообщается Office Life со ссылкой на сайт Литовского национального радио и телевидения.

По данным издания, 12 июня в очереди на выезд из Литвы на границе с Беларусью стояло около 1,7 тыс. грузовиков.

В Госпогранслужбе Литвы такие очереди объяснили закрытием контрольно-пропускных пунктов на польско-белорусской границе, ужесточением таможенного контроля на литовско-белорусской границе, а также тем, что инфраструктура пунктов пропуска не приспособлена к таким потокам грузовиков.

По данным литовской системы бронирования мест в очереди на границе на 12:40 13 июня, на въезд в Беларусь стоят более 600 грузовиков.

В Таможенном департаменте Литвы сообщили, что водителей предупреждали об усиленных досмотрах на границе с 5 июня. При этом ранее таможня анонсировала, что, реализуя санкции Европейского союза, будет уделять больше внимания экспортному и транзитному контролю товаров, перевозимых в третьи страны через Беларусь и Россию.

Например, у литовской стороны вызывают вопрос ситуации, когда товары из Словакии или Чехии ввозятся в Турцию через границу Литвы с Беларусью или Россией либо товары из Германии или Эстонии перевозятся в Великобританию через дорожный пост «Мядининкай», расположенный на границе с Беларусью.

В соответствии с рекомендацией Европейской комиссии, национальные компетентные органы не должны разрешать выпуск товаров, если у них есть разумные основания подозревать, что это направлено на обход санкций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».