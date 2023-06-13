Россию покинуло рекордное число миллионеров 4 13.06.2023, 16:14

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Счет идет на тысячи.

Россия вышла в лидеры по оттоку миллионеров из страны в 2022 году, но из-за санкций количество состоятельных эмигрантов оказалось почти вдвое меньше, чем прогнозировалось, пишет сайт The Moscow Times.

Об этом говорится в отчете британской консалтинговой компании Henley & Partners, созданном совместно с New World Wealth. Аналитики ожидали, что на фоне войны в Украине Россию покинут не менее 15 тыс. миллионеров (около 15% от их общего числа на конец 2021 года) и страна займет первое место по оттоку частных лиц с высоким уровнем дохода.

Однако по итогам 2022 года из России эмигрировали 8,5 тыс. миллионеров — на 43,4% меньше, чем ожидалось. «На уменьшение прогнозируемых цифр повлияли как санкционные меры (например, закрытие многих программ инвестиционного гражданства и резидентства для россиян, закрытие зарубежных банковских счетов), так и страновые механизмы, усложнявшие переезд заметных состоятельных людей», — пояснили в H&P «Коммерсанту».

Оказавшись под санкциями, многие состоятельные россияне продолжили получать дивиденды от своих компаний, но им пришлось направить эти средства на внутренний рынок, писал Bloomberg. Так, например, пять российских миллиардеров, среди которых Владимир Потанин, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, получили более 10 млрд долларов дивидендов.

«Западные санкции, по сути, закрыли двери для российских миллиардеров и еще больше подтолкнули их к Кремлю. Это увеличивает контроль России над их средствами и поддерживает призывы [президента РФ Владимира] Путина инвестировать в российский бизнес», — отмечала аналитик британской консалтинговой фирмы Sibyline Лиана Семчук.

Тем не менее по оттоку состоятельных людей Россия уступила только Китаю, который в прошлом году покинули 10,8 тыс. миллионеров. В топ-10 также вошли Индия (7,5 тыс.), Гонконг (2,4 тыс.), Бразилия (1,8 тыс.), Великобритания (1,6 тыс.), Мексика (800), Южная Корея и Южная Африка (по 400).

Больше всего состоятельных людей в 2022 году переехали в Объединенный Арабские Эмираты (5,2 тыс.), Австралию (3,8 тыс.), Сингапур (2,9 тыс.), Швейцарию (2,2 тыс.) и США (1,5 тыс.).

В 2023 году из России могут уехать еще 3 тыс. миллионеров, прогнозируют в H&P. Страна займет по этому показателю четвертое место в мире после Китая, Индии и Великобритании. Китай в этом году могут покинуть до 13,5 тыс. состоятельных граждан, считают аналитики.

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