Россияне ежедневно взрывают малые дамбы в Запорожской и Херсонской областях 13.06.2023, 16:27

2,144

Иллюстрационное фото

Оккупанты хотят помешать контрнаступлению ВСУ.

Российские оккупанты заминировали и ежедневно взрывают малые гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют ВСУ. Большое их количество заминировано в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом заявил представитель управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майор Владислав Дударь, сообщает Military Media Center.

«Они сейчас ежедневно взрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения», — отметил Дударь во время круглого стола, где обсуждалась тема восстановления почв после подрыва Каховской ГЭС.

Он отметил, что пока последствия этих действий еще не являются масштабными, но из-за каждого такого случая страдают сельскохозяйственные земли одного-двух поселков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».