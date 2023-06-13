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Россияне ежедневно взрывают малые дамбы в Запорожской и Херсонской областях

  • 13.06.2023, 16:27
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Россияне ежедневно взрывают малые дамбы в Запорожской и Херсонской областях
Иллюстрационное фото

Оккупанты хотят помешать контрнаступлению ВСУ.

Российские оккупанты заминировали и ежедневно взрывают малые гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют ВСУ. Большое их количество заминировано в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом заявил представитель управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майор Владислав Дударь, сообщает Military Media Center.

«Они сейчас ежедневно взрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения», — отметил Дударь во время круглого стола, где обсуждалась тема восстановления почв после подрыва Каховской ГЭС.

Он отметил, что пока последствия этих действий еще не являются масштабными, но из-за каждого такого случая страдают сельскохозяйственные земли одного-двух поселков.

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