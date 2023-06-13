«Рыба, наверное, от стыда покраснела» 4 13.06.2023, 16:32

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Минчанин эмоционально высказался о ценах в магазинах.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель из Минска Сергей:

- Закончился учебный год. Традиционно завез жену с детьми к бабушке с дедушкой в Столбцы, чтобы провели лето на свежем воздухе. Ведь отдых на море нам в этом году не грозит: из-за санкций зарплаты на нашем предприятии уменьшились, а вот туры на море существенно подорожали.

Вернувшись в Минск, пошел в магазин за покупками. Обычно этим занимается жена, а я покупаю иногда мелочи. Думаю, надо сначала мясо купить. Смотрю – говядина, но стоит аж 27 рублей. Спрашиваю в шутку у продавщицы: «это разве мраморная, из Аргентины?». Та не поняла юмора, начала убеждать меня, что мясо этой коровы совсем не твердое, если как следует приготовить.

Я подумал, что лучше полакомиться рыбой. Пишут же, что она очень полезная, и, кажется, всегда был богатый выбор за всякую цену. Поехал, как раньше, в «Виталюр». Но и там настигло разочарование и снаружи, и внутри. На вывеске «Санта», а в рыбном отделе и близко нет того разнообразия даров моря, что было когда-то.

Обратил внимание, что стейк красной рыбы стоит аж 65 рублей. Та рыбина, наверное, от стыда покраснела. А в соседнем отделе рыба пожелтела, видно, от старости.

Обескураженный, купил пачку клецек и рыбных бургеров и двинулся домой. Наверное, надо просить тещу, чтобы в Столбцах на базаре купила свинины: съездим в субботу в деревню на шашлыки.

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