Ученые: Чем легче заработаны деньги, тем чаще человек ими рискует 1 13.06.2023, 16:43

В Университете Нотр-Дама провели необычные эксперименты.

Готовность человека рисковать деньгами оказалась связана с тем, как тяжело ему достались эти деньги. Об этом сообщает Университет Нотр-Дама.

«Усердная работа снижает толерантность к риску. Потребители чувствуют большую психологическую ответственность за свои доходы, когда они усердно работают ради них, что заставляет их больше ценить эти доходы и стремиться их не терять», — сказал Кристофер Бехлер, автор исследования.

Чтобы выяснить это, ученые провели четыре эксперимента с участием добровольцев. Участники прилагали усилия для заработка денег в течение трех-шести периодов (игровых месяцев) в рамках миниатюрного финансового цикла. Задания, которые они выполняли, чтобы заработать деньги, включали нажатие клавиши «s» на клавиатуре десятки или сотни раз и расшифровку голландских стихов. После каждого периода участники получали возможность рискнуть своими заработками — чаще всего в формате инвестиций.

Исследование показало, что чем усерднее работает доброволец, тем меньше он готов рисковать своими доходами в ходе инвестиций или схожих мероприятий. Эта зависимость была тем сильнее, чем меньше была задержка между заработком и тратой. По мнению авторов, это особенно важно в современном мире, где цифровая бухгалтерия делает возможным начисление зарплаты каждый день (подобно тому, как официанты каждый день получают чаевые). Эти выводы важны не только для исследователей в области поведенческой экономики, но и демонстрируют возможную пользу механизмов, автоматически откладывающих часть заработка для инвестиций по плану.

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