Российские оккупанты бегут с севера Крыма 13.06.2023, 16:54

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Особенно это заметно в Армянске и Джанкое.

Движение крымских татар и украинцев «АТЕШ» сообщает, что с севера временно аннексированного Крыма массово убегают коллаборанты и граждане России, незаконно поселившиеся на полуострове после его оккупации.

В своем Telegram-канале партизаны пишут, что все они пытаются спрятаться либо вглубь полуострова (это касается прежде всего жителей Армянска), либо «к себе на болота» – в РФ.

«Особенно это заметно в Армянске и Джанкое», - говорится в сообщении.

Также партизаны отмечают, что россияне обеспокоены движением ВСУ на юге. Поэтому они готовятся к обороне и ищут диверсантов. К примеру, тамошние «правоохранительные органы» усиливают контрразведывательную деятельность - гораздо чаще стали проверять документы и машины, особенно в Джанкое и Армянске.

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