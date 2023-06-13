Гродненцы установили новый рекорд на рыбалке 13.06.2023, 16:57

Понадобилось две недели на подготовку и 100 килограммов корма.

Гродненцы Евгений Левшик и Александр Фёдоров, которые месяц назад под Гродно выловили карпа весом 17,6 килограмма, в этот раз установили два личных рекорда в виде двух амуров весом 15 200 и 16 400 граммов, рассказывает телеграм-канал рассказывает телеграм-канал «Гродно Плюс».

Двухсуточная рыбалка принесла успех на диком водоёме (речь про озеро Нижнее в Гродненском районе). К слову для успеха ребятам понадобилось 100 кг корма и неделя на подготовки.

Евгений и Александр участники гродненского карпового клуба. По их словам главная философия клуба - это бережное отношение к природе. Главное правило настоящего карпятника «Поймал- отпусти». Поэтому трофеи были отправлены в свою родную стихию подрастать к следующему рекорду.

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