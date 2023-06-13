Предвестник русской смуты Владимир Кравченко

13.06.2023, 17:12

2,110

«А это уже военный мятеж, если называть вещи своими именами».

Так полковник ФСБ и имперец Игорь Стрелков (Гиркин) отреагировал на отказ главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина подчиниться решению министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, чтобы все «добровольческие формирования» подписали контракт с Минобороны до 1 июля. «Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников министерства обороны и на военнослужащих», — сообщил Пригожин, начиная очередной виток конфликта с российским военным ведомством.

Российская власть на новый этап противостояния между военными и «вагнеровцами» пока не отреагировала. Но как пишет российский политолог Аббас Галлямов, «игнорировать его сейчас — это превратиться по сути в failed state. В государство, неспособное осуществлять базовые функции — обеспечивать торжество закона и единство правового пространства. Именно вслед за такими вещами как раз и происходят революции». Ранее Стрелков, комментируя события последних недель, пророчествовал: «Смута уже началась».

Так что, смута и в самом деле уже началась?

Для русских государственников симптомом такого смертельного диагноза стала скорость появления трещин на фасаде дома, который построил Путин: на фоне начавшегося украинского наступления идет обострение конфликта внутри российской элиты. Создается впечатление, что система не просто разбалансируется, а начинается развал политического и военного управления. В центре напряженности раз за разом оказывается Евгений Пригожин, взвинчивающий внутриэлитное противостояние.

При демонстративной лояльности Путину он критикует Минобороны, обкладывает матом министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, делает «завуалированно-враждебные заявления» в адрес «Ахмата», продолжает «терки» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, «наезжает» на губернаторов. И при этом говорит то, за что иные россияне получают немалый тюремный срок: признает провал путинских целей «специальной военной операции», бросает комплименты в адрес Украинского государства и армии.

Пленение «вагнеровцами» командира 72-й бригады российской армии подполковника Романа Винивитина стало одним из наиболее ярких и диких проявлений конфликта между ЧВК «Вагнер» и МО РФ. Подобная партизанщина, характерная для времен гражданской войны, демонстрирует, что государство утратило монополию на насилие и не выполняет свои функции. После освобождения Винивитин обвинил «вагнеровцев» в похищениях, пытках, грабежах, изнасилованиях, а Пригожина — в дискредитации российской армии.

Очередным актом конфликта стал пост Кадырова в Телеграм-канале. Он раскритиковал Пригожина за формулировки, в которых тот объявил об улаживании конфликта между окружением главы Чечни и командирами ЧВК. Заявил, что «Ахмат» воюет эффективнее, чем «Вагнер». Намекнул на нечистоплотность Пригожина при снабжении армии: «Мы в курсе всех тонких деталей этого процесса». Осудил резкие высказывания в адрес военного руководства. Упрекнул в нелояльности к Путину.

Сам Пригожин пока не прокомментировал слова «дорогого брата», с которым еще несколько месяцев назад пребывал в ситуативном союзе против российского военного руководства.

Хотя демарши Пригожина бьют по репутации российской власти внутри страны, хозяин Кремля публично никак не реагирует на действия своего «повара». Пассивность Путина вызывает недоумение и различные предположения.

The Washington Post предполагает, что Пригожин, возможно, обеспечил себе безопасность, полностью поддерживая «СВО» и мобилизацию российского общества. Сам же Путин может не воспринимать своего «повара» как угрозу или не до конца понимать степень его растущей заметности.

Российский политолог Кирилл Рогов полагает, что отсутствие реакции Путина на поведение Пригожина говорит об утрате президентом контроля над ситуацией в стране. Но учитывая специфику политической системы РФ, маловероятно, что российский президент потерял контроль над владельцем ЧВК. Здесь либо Кремль разыгрывает какой-то план через «дирижера» «оркестра», либо сам Пригожин ведет игру, эмпирическим путем проверяя границы дозволенного.

«С ним довольно открыто спорят суперлоялисты типа чеченской номенклатуры. С ним открыто спорит Минобороны. Если бы ставка (Кремля. — прим.) была на него, то, наверное, спорщиков с ним было бы меньше. С ним открыто спорит часть военблогеров разных, которые за единство рядов. Но он ведет свою политическую игру и по какой-то причине его не душат в колыбели. А значит или не могут, потому что он нужен сейчас… А может быть, чтобы задушить нужны две руки, а вторая рука душить не хочет», — обращает внимание сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Баунов.

Как заметил один из россиян, у Пригожина нынче «стадия ощущения бессмертия».

Поверивший в свою удачу, не имеющий политической и административной власти «дирижер» «оркестра» пытается воспользоваться окном возможностей и монетизировать силовой ресурс и популярность в политический капитал и, возможно, министерскую должность. На блатной фене общаясь с «глубинным народом», «блогер с кувалдой» увязывает ультрапатриотическую тематику с антиистеблишментской риторикой, критикуя военное руководство и губернаторов, и представляет себя в роли защитника «униженных и оскорбленных».

«Феномен Пригожина (а до него феномен Стрелкова, феномен полевых командиров Донбасса) имеет одну базовую основу — стойкий и достаточно мощный антиэлитный запрос в социуме», — отмечает российский публицист Анатолий Несмиян. В свою очередь редактор отдела расследований «Новой газеты» Татьяна Брицкая пишет: «Для либеральной оппозиции Пригожин нерукопожатен. В лоялистских кругах ему тесно, он там — чужой, со своим тюремным опытом, авантюризмом и антигламурным имиджем. Расчет на оппозицию правую — точен. Этих кувалдой не смутишь».

И эта стратегия срабатывает.

По данным соцпроса «Левада-центра», в мае впервые в десятку политиков, которым доверяют россияне, попал Пригожин: ему доверяют 4% опрошенных (в апреле — 1%). В то же время уровень доверия Путину составил 42% (в апреле — 40), премьеру Мишустину — 18% (15), Шойгу — 11% (10), Медведеву — 4% (в апреле — 3%). А вот по результатам закрытого опроса Федеральной службы охраны, обнародованным российскими Телеграм-каналами, уровень поддержки Пригожина в пределах 20–23%, тогда как у Медведева — 16%.

Кремль настораживает растущая популярность Пригожина среди «глубинного народа» и радикал-патриотов. Ведь харизматичный лидер может как составить конкуренцию Путину в грядущей президентской избирательной кампании, так и дестабилизировать ситуацию в стране. Неудивительно, что в администрации президента РФ думают над различными вариантами, способными держать под контролем амбициозного владельца ЧВК, силовой ресурс которого значителен сегодня и будет играть важную роль в постпутинской России.

Один из вариантов, который рассматривается в АП, — это создание партии радикал-патриотов с участием Пригожина. Другой — по примеру генерала Лебедя — убрать Пригожина из Москвы и назначить губернатором одного из регионов РФ, где он вместо того, чтобы на федеральном уровне наращивать рейтинг, будет заниматься вопросами сельского хозяйства и терять баллы популярности. Владелец ЧВК «Вагнер» в своей традиционной брутальной манере публично отказался от предложения. Третий — выдавить Пригожина из России в Африку.

По-своему проблему пытается решить и российское Минобороны. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», ссылаясь на свой источник, пишет: «В самом Вагнере упорно гуляет информация, что Пригожина собирались устранить и списать это на внутренние разборки внутри ЧВК». Но пока российское военное руководство использует не нож, а перо, пытаясь средствами бюрократии взять под контроль воюющие на фронте подразделения «вагнеровцев», и таким образом уничтожить источник угрозы себе, государству, Путину.

Однако ЧВК «Вагнер» для Пригожина — не только инструмент, позволяющий активно воздействовать на политические процессы в России, но и страховка безопасности. Впрочем, в «ночь длинных ножей» ни штурмовики, ни некогда тесные дружеские отношения с Гитлером не спасли Эрнста Рема.

Внутриполитическое напряжение вокруг Пригожина растет. Увеличиваются для Кремля и риски дестабилизации России. Но хотя все указывает на кризисные процессы в стране, увязшей в бесперспективной войне и находящейся под бременем экономических санкций, пока нет оснований говорить, что в России уже в ближайшем будущем начнется смута — уличные протесты, заговоры номенклатуры, военных и представителей крупного бизнеса против Путина, «парад суверенитетов» российских регионов.

Как пишет Bloomberg, многие представители элиты устали от войны и желают ее окончания, но никто не готов бросить вызов Путину, хотя непоколебимая вера в его лидерство пошатнулась. Дальнейшие события во многом зависят от результатов украинского наступления и способности Кремля удержать под контролем внутриэлитные конфликты. Но происходящее сегодня в России — это первые признаки того, что сценарий кровавого внутреннего противостояния в стране, обладающей ядерным оружием, становится все более реалистичным.

Владимир Кравченко, «Зеркало недели. Украина»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».