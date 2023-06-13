Белоруска раскрыла правду о лагерях «труда и отдыха» 13.06.2023, 17:13

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Родители ломают голову, куда же им отправить детей на летние каникулы.

«Наступило долгожданное лето, а с ним возник и вопрос, куда девать детей. Раньше городские дети всегда разъезжались по деревням к бабушкам. Сейчас это явление понемногу уходит в небытие», - делится в письме в редакцию сайта Charter97.org читательница.

Белоруска подчеркивает, что деревни диктатор запустил так же как и заводы. Сейчас дома в деревнях все больше врастают в землю, зарастают и разрушаются.

«Родители же озабоченно ломают голову «куда же отправить детей?». На нашем минском предприятии предложили отправлять детей в «Лагерь труда и отдыха». Доплата небольшая - 176 рублей. Но какая идеология: «Лагерь труда «и как скромное дополнение» отдыха». Видимо, там сначала в рабочую смену ты должен прополоть свеклу, картошку, обобрать смородины, а может даже что-то сшить, связать, а для мальчиков так даже что-то смастерить, вырезать. Фантазия летит все дальше и дальше», - рассказывает читательница Charter97.org

Белоруска вспомнила свой опыт 20-летней давности - практику в детском лагере:

«Я там работала вожатой. Сразу после завтрака у нас было задание - собрать все шишки на территории нашего отряда, а поскольку лагерь был в лесу, то шишек было пруд — пруди. Собрав шишки, шли обедать, а после обеда сладкий сон, а там уже и до вечера недалеко. Это, должно быть, тоже был «лагерь труда и отдыха».

Читательнице кажется, что пока мы не лишимся этой советской терминологии, то так и будем ходить по кругу лагерей и ГУЛАГов, а детей с младенчества приучают к рабству, смирению и беспросветному труду. Ведь лагерь — часть системы.

«Отдать ребенка в настоящий лагерь, полный веселья и приключений, сегодня позволить может далеко не каждая белорусская семья даже со средней зарплатой. К примеру, лагерь Dreamcamp просит за 11 дней отдыха 1700 рублей. Поэтому подавляющее число городских детей, не имеющих бабушек в деревнях, проводит лето в школьных лагерях. А мы знаем, какой там отдых и какая идеология», - сетует белоруска.

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