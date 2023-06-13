Теряет рычаги влияния: как изменятся отношения России с Италией после смерти Берлускони 13.06.2023, 17:20

Экс-премьер Италии имел доверительные отношения с Путиным.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони ушел из жизни 12 июня. Если и кто-то и будет скучать по нему, так это Владимир Путин. У Берлускони всегда были очень доверительные отношения с российским диктатором.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс напомнил, что в прошлом году впервые с 1974 года Италия прожила неделю без покупки российского газа. Это свидетельствует о потери страной-агрессором влияния на Италию. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Россия теряет влияние

В истории Италии был длительный исторический период, когда она приобретала у России ресурсы, и это позволяло Кремлю «покупать» итальянских политиков. В целом Италия пережила множество историй, связанных с коррупционными скандалами.

Такие политики, как Сильвио Берлускони, Маттео Сальвини и другие искали хорошие отношения с Россией. Однако, по мнению Уса, некоторые из них сегодня меняют риторику из-за исчезновения экономической зависимости от России. И оказывается, что они были не друзьями, а временными приятелями.

В одном из популярных итальянских сериалов звучала фраза: «Наши друзья это только те, кого мы можем купить». И ситуация в Италии является подтверждением этого тезиса.

«У стран были хорошие отношения, когда Россия могла «купить» итальянских политиков. Когда же такие возможности исчезли, появились такие политики, как действующая премьер-министр Джорджия Мелони», – заметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

«Подпортил некролог»

Сильвио Берлускони это эпоха, отметил политолог, но имевшая большое количество контроверсионных составляющих.

«Как сказал о ком-то бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский – «испортил себе некролог». Так вот Берлускони очень сильно «испортил себе некролог» своими отношениями с Путиным и своим визитом в Крым в 2015 году» – подчеркнул Иван Усс.

Больше о деятельности Сильвио Берлускони

• Берлускони считался близким другом Путина и поддерживал его политику. После оккупации Крыма в 2014 году он признал полуостров российским. А в 2015 году даже посетил временно оккупированный Крым.

• Также Берлускони неоднократно высказывался об Украине. В частности, оправдывал полномасштабное вторжение России в Украину.

• После встречи действующей премьер-министра Италии Мелони с Президентом Украины Берлускони заявил, что не встречался бы Владимиром Зеленским. Ведь экс-премьер считал, что якобы за начало этой войны ответственна Украина, «атаковавшая» Донетчину и Луганщину.

• Зеленский тогда ответил на циничный выпад Берлускони. Как отметил Президент Украины, экспремьеру Италии не понять украинцев, потому что «его дом никогда не бомбили ракетами ежедневно», и «слава Богу, что к нему на танке во двор не заехал его партнер из Российской Федерации, не уничтожил его родных и близких».

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