Минчанка сравнила Чижовку и белостокский район Десятины 13.06.2023, 17:22

Что удивило белоруску в Белостоке?

В редакцию сайта Charter97.org пришло письмо от читательницы Ирины из Белостока:

- Уже три месяца мы всей семьей живем в польском Белостоке. Вынуждены были покинуть родину, спасаясь от диктатуры.

Поселились мы на окраине города – в районе Десятины. Что нас удивило: за все время нашего здесь пребывания практически не видели пьяных. Сразу сравнили с нашей страной. В Беларуси мы жили в Минске в Чижовке. Оба упомянутых района довольно похожие: оба окраинные, старые, зеленые.

Вот только в Чижовке чуть ли не в каждом втором дворе весной открывается «бар на скамейке»: собираются здешние выпивохи (в основном трудоспособные мужчины) и пируют до ночи. Из-за них летом иногда невозможно окно открыть: пьяная ругань, скандалы, которые иногда перерастают в драку. Никогда не видели, кстати, чтобы этих пьяниц беспокоили милиционеры, хотя патрули «охранников порядка» зачастую шляются улицами и дворами.

Почему же в Беларуси пьянчуг не трогают? Да известно, почему... Они же «социально близкие» нынешнему режиму. Пьют себе потихоньку, государственный скарб пополняют, о защите своих прав не думают. Мерзкая брань из их уст — это ведь не «Жыве Беларусь!», за это в участок они не забирают.

Руководить такими выпивохами легче и удобнее, ведь они люди зависимые как от алкоголя, так и от начальства. Зарплату им можно дать небольшую - на бутылку «чернила» хватает всегда.

По моему мнению, белорусам все же придется избавиться от алкогольного дурмана. Для того, чтобы разрушить эту чудовищную диктатуру, нужны крепкие руки и трезвая голова.

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