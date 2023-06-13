Военный эксперт: Обвал фронта в Запорожской области загонит крымскую группировку РФ в оперативный «мешок» 13.06.2023, 17:26

Дмитрий Снегирев

ВСУ ведут активные действия сразу на пяти направлениях.

Российское командование после подрыва Каховской ГЭС перебрасывает армейские части и соединения с Херсонской области на Запорожское и Донецкое направления. Официально они перекидывают штурмовые части морской пехоты и десантников. Учитывая, что ВСУ ведут активные действия сразу на пяти направлениях, оккупанты теряются, не зная, где может быть нанесен следующий удар. Почему россияне столь судорожно пытаются прикрыть свои позиции именно в Запорожской области? Об этом пишет для «Апострофа» украинский военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.

Причиной переброски оккупационного контингента с затопленной части Херсонщины в сторону Запорожья является опасение Кремля относительно возможных крупномасштабных наступательных операций ВСУ в указанном направлении.

Западные союзники, в том числе Министерство обороны Великобритании, справедливо обращают внимание на то, что прорыв Сил обороны Украины в Запорожской области поставил бы под угрозу так называемый «сухопутный коридор» в оккупированный Крым, соединяющий полуостров с территорией Ростовской области РФ.

По информации представителей Министерства обороны Украины, противник перемещает свои наиболее готовые к боевым действиям части из Херсонского направления на Запорожское. Это касается, в основном, морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49-й армии. Сообщается, что российское командование оккупационных войск приняло такое решение, осознавая свою неспособность сдержать украинское наступление на разных направлениях, сужая географию активных действий ВСУ.

Такое перемещение значительно укрепит российскую военную группировку под Запорожьем, поскольку включает в себя специальные подразделения, воздушно-десантные войска и береговую оборону. Эти силы были развернуты непосредственно на второй линии обороны до взрыва Каховской ГЭС. Такое развитие событий подтверждает, что катастрофа на Каховской ГЭС оказалась выгодной для Российской Федерации. Разлив Днепра значительно затрудняет возможность проведения любой десантной операции в этом районе, если, конечно, планы проведения такой операции вообще существовали.

Кроме того, на Запорожское направление, в район Орехова, переброшены подразделения 22-й и 45-й бригады спецназначения, а также подразделения 291-го мотострелкового полка.

На Запорожском направлении украинские военные достигают локальных успехов. Оккупационные войска активно обороняются на Новопавловском и Ореховском направлениях. Недавно российские источники сообщили о том, что украинские бригады, оснащенные западным снаряжением, начали наступление в юго-западной части Запорожской области, недалеко от Орехова.

Российские источники признали, что Силы обороны Украины прорвали первую линию обороны в этом районе. По данным Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, 4 июня в ходе оборонительной операции механизированное подразделение в сотрудничестве с общим подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны освободило село Новодаровка от оккупантов.

Тут важный момент заключается в том, что ВСУ применяют тактику НАТО по освобождению захваченных территорий – тактику лягушачьих прыжков, когда сначала проводится активная разведка боем с привлечением высокомобильных соединений, выдавливание врага с конкретного населенного пункта с продвижением на несколько километров. При такой тактике удается сберечь людей и технику, не теряя в темпе продвижения. Соответственно, на все вбросы россиян о том, что они якобы уничтожили несметное число бойцов ВСУ и подбили большое число нашей техники следует смотреть сквозь пальцы как на неумелую пропаганду, рассчитанную только на внутрироссийскую аудиторию.

Соответственно ситуацию на Херсонском и Запорожском направлениях следует рассматривать в комплексе. Тут логистика оккупантов находится в крайне уязвимом положении за счет усиленных ударных возможностей ВСУ, действия движения сопротивления на указанных территориях, а также в оккупированном Крыму.

Учитывая постоянные прилеты на полуостров беспилотников, подрывы железнодорожных линий, а также постоянные «учения» россиян на так называемом «Крымском мосту», российское командование опасается, что обвал их фронта в Запорожской области, а также вынужденный «жест доброй воли» в Херсонской области, загонит их крымскую группировку в оперативный «мешок». Оккупанты уже рассматривают такой вариант, так как, согласно поступающей информации, россияне уже заминировали территорию самого крупного химического предприятия «Крымский титан» на севере полуострова.

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