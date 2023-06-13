закрыть
13 июня 2023, вторник, 18:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Литве поймали белоруса с контрабандными сигаретами на два миллиона евро

5
  • 13.06.2023, 17:32
  • 3,476
В Литве поймали белоруса с контрабандными сигаретами на два миллиона евро

Водителя отпустили под подписку о невыезде.

В Литве поймали гражданина Беларуси с контрабандными сигаретами на 2 млн евро. По документам он вез транзитом в Польшу груз материала для крыш. Как сообщает литовская Таможенная криминальная служба, на самом деле он был только в задней части тягача-полуприцепа. Дальше таможенники нашли контрабандные сигареты белорусского производства.

Грузовик литовцы осматривали в пункте пропуска «Лаворишкес» (на белорусской стороне — «Котловка»). Автомобиль задержали, а водителя отпустили под подписку о невыезде. Проводится расследование.

В марте этого года в Литве задержали самую крупную за последние годы контрабанду сигарет из Беларуси. Ее стоимость оценили на сумму около 4 миллионов евро.

популярное за неделю

Мнение

Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса
Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов