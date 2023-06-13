В Литве поймали белоруса с контрабандными сигаретами на два миллиона евро 5 13.06.2023, 17:32

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Водителя отпустили под подписку о невыезде.

В Литве поймали гражданина Беларуси с контрабандными сигаретами на 2 млн евро. По документам он вез транзитом в Польшу груз материала для крыш. Как сообщает литовская Таможенная криминальная служба, на самом деле он был только в задней части тягача-полуприцепа. Дальше таможенники нашли контрабандные сигареты белорусского производства.

Грузовик литовцы осматривали в пункте пропуска «Лаворишкес» (на белорусской стороне — «Котловка»). Автомобиль задержали, а водителя отпустили под подписку о невыезде. Проводится расследование.

В марте этого года в Литве задержали самую крупную за последние годы контрабанду сигарет из Беларуси. Ее стоимость оценили на сумму около 4 миллионов евро.