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Названа полезная для здоровья сердца доза алкоголя

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  • 13.06.2023, 17:39
  • 7,096
Названа полезная для здоровья сердца доза алкоголя

Однако авторы исследования заявили, что не призывают людей злоупотреблять.

Ученые из Массачусетского университета установили, что легкое и умеренное употребление алкоголя (один напиток в день для женщин и от одного до двух напитков в день для мужчин) помогает снизить риск сердечных заболеваний, спровоцированных стрессом. Результаты исследования были опубликованы в журнале the Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Авторы проанализировали данные о 50 тыс. американцев, которые прошли оценку состояния здоровья, а также заполнили анкеты об образе жизни добровольцев.

Результаты показали, что риск сердечно-сосудистых заболеваний был ниже у тех, кто умеренно или мало употребляли алкоголь. По словам кардиологов, этот эффект может быть связано с тем, что алкоголь влияет на активность нейронов в миндалевидном теле, области мозга, связанной со стрессовыми реакциями. Активность в этой зоне снижается, что делает людей более устойчивыми к стрессу.

«Несмотря на полученные результаты, мы не выступаем за употребление алкоголя для снижения риска сердечных приступов или инсультов из-за множества других негативных последствий употребления алкоголя для здоровья», — заключили авторы.

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