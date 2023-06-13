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Задержана владелица агроусадьбы «Стулы»

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  • 13.06.2023, 17:56
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Задержана владелица агроусадьбы «Стулы»
Лариса Быцко

На агроусадьбе были задержаны как минимум пять человек.

Силовики задержали владелицу агроусадьбы «Стулы» Ларису Быцко, сообщает «Медиазона» со ссылкой на источники.

Сегодня истекают 72 часа с момента ее задержания, но в расписании судебных заседаний нет суда над Быцко.

О задержаниях на агроусадьбе «Стулы» Пружанского района Брестской области сообщалось 11 июня. По информации правозащитников, было задержано не менее пяти человек.

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