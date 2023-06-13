Задержана владелица агроусадьбы «Стулы» 5 13.06.2023, 17:56

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Лариса Быцко

На агроусадьбе были задержаны как минимум пять человек.

Силовики задержали владелицу агроусадьбы «Стулы» Ларису Быцко, сообщает «Медиазона» со ссылкой на источники.

Сегодня истекают 72 часа с момента ее задержания, но в расписании судебных заседаний нет суда над Быцко.

О задержаниях на агроусадьбе «Стулы» Пружанского района Брестской области сообщалось 11 июня. По информации правозащитников, было задержано не менее пяти человек.

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