США готовят поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном 1 13.06.2023, 18:06

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Снарядами снабдят танки Abrams.

Украина активно пытается договориться о поставках новой западной военной техники, поскольку разворачивающееся контрнаступление, как становится ясно, может привести к существенным ее потерям. Столкнувшись с эшелонированной российской обороной, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли более двух десятков западных бронемашин и танков.

Взамен США срочно готовят новую партию вооружений на $325 млн, а также, как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), решили снабдить танки Abrams снарядами с обедненным ураном. Германия обещает нарастить поставки отремонтированных танков. Кроме того, идут переговоры с Австралией о передаче истребителей: Россия имеет превосходство в воздухе, которое ей удалось реализовать в Запорожье, остановив колонну украинской техники.

Пока ВСУ, которые представляют свои атаки последней недели как разведку боем, не совершили значимого прорыва. В Донецкой области в районе Великой Новоселки освобождено несколько деревень и сел. Но в Запорожской значимых успехов пока нет: там подразделения, солдаты и офицеры которых проходили обучение в Германии под руководством американских военных, понесли тяжелые потери на прошлой неделе, лишившись, в том числе, немецких танков Leopard и американских БМП Bradley. Кроме того, продолжается медленное продвижение в районе Бахмута, но это направление представители ВСУ не называют значимым в рамках общего контрнаступления.

На Донецком и Таврийском (село Таврийское под городом Орехов в Запорожской области) операционных направлениях ВСУ продвинулись на 6,5 км, под контроль взято 90 кв. км территории, освобождено семь населенных пунктов, на Бахмутском занято еще 16 кв. км, сообщила поздно вечером в понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Основные части подготовленных для наступления войск пока держатся в резерве в ожидании, когда передовые части нащупают бреши в российской обороне, пишет The New York Times со ссылкой на военных экспертов. По их словам, атакующие силы могут понести большие потери, учитывая хорошо подготовленные укрепления, которые включают минные поля, противотанковые рвы, окопы и огневые точки.

По данным сайта Oryx, фиксирующего документально подтвержденные потери сторон, ВСУ лишились 16 машин Bradley (в понедельник в списке значилось 17), четырех боевых танков Leopard 2 и трех предназначенных для разминирования (последние Украина получила от Финляндии).

Германия не сможет заменить Украине каждый поврежденный на войне Leopard, но готова нарастить поставки отремонтированных, заявил министр обороны страны Борис Писториус. С июля «мы продолжим поставлять танки Leopard 1 A5, которые находятся в ремонте, и к концу года их будет уже более 100», сказал он.

США, между тем, намерены поддержать ВСУ снарядами с обедненным ураном. Они предназначены для танков Abrams, которые Пентагон обещает доставить в Украину к осени. Минобороны США выступало за поставки таких снарядов, но в Белом доме анализировали этот вопрос несколько недель, пишет WSJ. Теперь, сказали газете чиновники, в том числе высокопоставленный представитель президентской администрации, препятствий для этого нет.

Снаряды с обедненным ураном не создают радиоактивного излучения. Согласно докладу Программы ООН по окружающей среде, наибольшую потенциальную опасность представляет их «химическая токсичность», которая может «провоцировать раздражение кожи, почечную недостаточность и повышать риск раковых заболеваний». Армия США регулярно использует такие снаряды, и они очень эффективны против российских танков, будучи способны пробивать их лобовую броню.

«Снаряд сносит, как товарный поезд», – пояснил WSJ Скотт Бостон, военный аналитик Rand Corporation, бывший артиллерист сухопутных войск США. Великобритания, снабдившая Украину танками Challenger, уже укомплектовала их снарядами с обедненным ураном.

А в новый пакет помощи США на $325 млн войдут бронемашины Stryker и Bradley, которые заменят технику, подбитую или оставленную на поле боя.

Киев запросил у Австралии информацию о состоянии списанных истребителей F-18, чтобы понять, можно ли их получить, сообщил AFP украинский посол в стране Василий Мирошниченко. По словам близкого к переговорам источника агентства, от 12 до 16 из оставшегося у Австралии 41 истребителя еще могут летать. F-18 – более старые самолеты, чем F-16, о поставках которых уже объявил ряд европейских стран, получив одобрение Вашингтона.

Украинские ВВС заметно уступают российским, и это большая проблема для наступающих частей, указывает Филипс О’Брайен, профессор стратегических исследований шотландского Университета Сент-Эндрюс: «Украина не контролирует воздушное пространство. Такова реальная ситуация. Люди забывают, насколько сложно то, что Украина сейчас пытается сделать».

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