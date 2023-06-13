Многодетный отец из Полоцка погиб под Бахмутом 20 13.06.2023, 18:11

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Дмитрий Горловский

Он воевал на стороне России.

В боях под Бахмутом погиб белорус Дмитрий Горловский из Полоцка. «Зеркало» выяснило, что он воевал на стороне России. У мужчины осталось четверо детей.

Дмитрию было 40 лет. Он вырос в Полоцке, там же окончил 15-ю школу, уже во взрослом возрасте стал ездить на заработки в Россию — в Москву. В последние годы он и вовсе переехал жить в подмосковный город Клин. Туда в 2019-м мужчина перевез из Полоцка свою вторую жену — педагога Татьяну (имя изменено). Паспорт, вероятно, не менял — по крайней мере, знакомые Горловского не слышали, чтобы он получал российское гражданство.

По информации «Зеркала», Дмитрий решил отправиться на войну, чтобы заработать денег: финансовое положение семьи было не лучшим. Воевал ли он в рядах российской армии или стал наемником ЧВК Вагнера, мы достоверно не знаем, сам факт его ухода на войну семья держала в тайне даже от родственников. При этом на странице его жены много репостов новостей именно о ЧВК Вагнера.

Однако поносить военную форму Горловский успел совсем недолго — меньше трех месяцев. Сначала было обучение, затем мужчину отправили на фронт, а в итоге перебросили под Бахмут. Именно там через месяц Дмитрий погиб.

Судя по всему, это произошло 13 мая. В эти дни в Бахмуте шли тяжелые бои за город, украинские войска предпринимали активные контратаки и продвигались на некоторых участках — как выразился тогда глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, «ВСУ рвут фланги». Россияне, пытаясь наступать на одних участках и перейдя в оборону на других, несли большие потери.

Но жена Дмитрия еще почти месяц не знала о гибели супруга. 11 мая она публикует открытку «Возвращайтесь живыми, мы молимся за вас» с фото российских военных. Затем ее страница в «Одноклассниках» наполнена вполне жизнерадостными постами вплоть до 5 июня. А потом появляются совсем другие публикации.

«Главное — не падать духом. Жизнь продолжается… Впереди нас ждёт много светлого…» — пишет женщина. Лайкает посты: «Нельзя изменить дату рождения и дату смерти, все остальное — в наших руках», «Пацаны в окопах, спасибо вам за все». И публикует стихотворение, посвященное погибшим солдатам, сопровождая его датой: «13.05.2023» с эмодзи слез и разбитого сердца.

Еще один стих той же тематики Татьяна публикует вместе с их с Дмитрием свадебным фото. Комментарии к посту полны соболезнований от знакомых.

«Помолчу, поклонюсь и поплачу, а потом о душе помолюсь. Знаю я, что не мог ты иначе. И теперь только скорбь, только грусть…» — завершается стихотворение. Далее на странице вдовы песня Арбениной «Я без тебя сирота», флеш-открытки с надписями про «солдат, которых уже нет с нами» и о том, как страшно, когда от человека остается лишь фотография.

Однако погибший муж оставил Татьяне еще и троих детей: их старшая дочь уже подросток, сын только окончил первый класс, а самой младшей девочке нет и девяти месяцев.

Еще одна дочь Дмитрия от первого брака живет в Полоцке. Девушка любит мемы в соцсетях, K-pop, Монеточку и Билли Айлиш. На прошлой неделе, 10 июня, она отметила свой школьный выпускной.

Двумя днями ранее, 8 июня, полочанина Дмитрия Горловского похоронили в российском Клине.

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